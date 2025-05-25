https://ria.ru/20250525/bastrykin-2018986709.html
Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии
Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии - РИА Новости, 25.05.2025
Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом России на концерте в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:42:00+03:00
2025-05-25T16:42:00+03:00
2025-05-25T17:28:00+03:00
россия
грузия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом России на концерте в Грузии, сообщили в Telegram-канале СК."Глава СК России поручил расследовать факт надругательства над Государственным флагом Российской Федерации. <...> Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности", — указали в ведомстве.Как уточнили в СК, в средствах массовой информации сообщалось, что в Грузии во время песенного фестиваля один из исполнителей надругался над российским флагом.По информации СМИ, триколор осквернил грузинский певец Эрекле Гецадзе. На фестивале Tbilisi Open Air он бросил флаг на пол и имитировал мочеиспускание на него. Видео инцидента опубликовали зрители.Известно, что артист выкладывает свои композиции на российских площадках.
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Осквернение российкого флага грузинским артистом
Осквернение российкого флага грузинским артистом
2025-05-25T16:42
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россия, грузия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Россия, Грузия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения российского флага в Грузии