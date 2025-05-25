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Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии - РИА Новости, 25.05.2025
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16:42 25.05.2025 (обновлено: 17:28 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bastrykin-2018986709.html
Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии
Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии - РИА Новости, 25.05.2025
Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом России на концерте в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:42:00+03:00
2025-05-25T17:28:00+03:00
россия
грузия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом России на концерте в Грузии, сообщили в Telegram-канале СК.&quot;Глава СК России поручил расследовать факт надругательства над Государственным флагом Российской Федерации. &lt;...&gt; Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности&quot;, — указали в ведомстве.Как уточнили в СК, в средствах массовой информации сообщалось, что в Грузии во время песенного фестиваля один из исполнителей надругался над российским флагом.По информации СМИ, триколор осквернил грузинский певец Эрекле Гецадзе. На фестивале Tbilisi Open Air он бросил флаг на пол и имитировал мочеиспускание на него. Видео инцидента опубликовали зрители.Известно, что артист выкладывает свои композиции на российских площадках.
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Осквернение российкого флага грузинским артистом
Осквернение российкого флага грузинским артистом
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россия, грузия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Россия, Грузия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения российского флага в Грузии

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом России на концерте в Грузии, сообщили в Telegram-канале СК.
«

"Глава СК России поручил расследовать факт надругательства над Государственным флагом Российской Федерации. <...> Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности", — указали в ведомстве.

Как уточнили в СК, в средствах массовой информации сообщалось, что в Грузии во время песенного фестиваля один из исполнителей надругался над российским флагом.
По информации СМИ, триколор осквернил грузинский певец Эрекле Гецадзе. На фестивале Tbilisi Open Air он бросил флаг на пол и имитировал мочеиспускание на него. Видео инцидента опубликовали зрители.
Известно, что артист выкладывает свои композиции на российских площадках.
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