https://ria.ru/20250525/bastrykin-2018986709.html

Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии

Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии - РИА Новости, 25.05.2025

Бастрыкин отреагировал на надругательство над российским флагом в Грузии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом России на концерте в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:42:00+03:00

2025-05-25T16:42:00+03:00

2025-05-25T17:28:00+03:00

россия

грузия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом России на концерте в Грузии, сообщили в Telegram-канале СК."Глава СК России поручил расследовать факт надругательства над Государственным флагом Российской Федерации. <...> Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности", — указали в ведомстве.Как уточнили в СК, в средствах массовой информации сообщалось, что в Грузии во время песенного фестиваля один из исполнителей надругался над российским флагом.По информации СМИ, триколор осквернил грузинский певец Эрекле Гецадзе. На фестивале Tbilisi Open Air он бросил флаг на пол и имитировал мочеиспускание на него. Видео инцидента опубликовали зрители.Известно, что артист выкладывает свои композиции на российских площадках.

https://ria.ru/20250521/bastrykin-2018272160.html

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Осквернение российкого флага грузинским артистом Осквернение российкого флага грузинским артистом 2025-05-25T16:42 true PT0M44S

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россия, грузия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин