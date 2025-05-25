https://ria.ru/20250525/avtobus-2018962091.html
В Нижегородской области автобус с детьми попал в ДТП
В Нижегородской области автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 25.05.2025
В Нижегородской области автобус с детьми попал в ДТП
Автобус с детьми из Чувашии попал в ДТП в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает министерство образования республики. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:16:00+03:00
2025-05-25T13:16:00+03:00
2025-05-25T13:16:00+03:00
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Автобус с детьми из Чувашии попал в ДТП в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает министерство образования республики. "Сегодня при подъезде к Нижнему Новгороду произошло ДТП с экскурсионным автобусом, в котором находились школьники из Чувашии. Пострадавших нет и детям ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Отмечается, что дети размещены в близлежащей школе. "В скором времени школьники будут отправлены домой в регион", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250525/krasnodar-2018943693.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, нижний новгород
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород
В Нижегородской области автобус с детьми попал в ДТП
В Нижегородской области автобус с детьми попал в ДТП, пострадавших нет