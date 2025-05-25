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Силы ПВО отражают очередную атаку дронов на Тульскую область
Силы ПВО отражают очередную атаку дронов на Тульскую область - РИА Новости, 25.05.2025
Силы ПВО отражают очередную атаку дронов на Тульскую область
Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают очередную атаку БПЛА на Тульскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:38:00+03:00
2025-05-25T19:38:00+03:00
2025-05-25T19:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают очередную атаку БПЛА на Тульскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "В регионе всё ещё сохраняется опасность БПЛА… Подразделения ПВО Минобороны России отражают очередную атаку. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО отражают очередную атаку дронов на Тульскую область
Губернатор Тульской области Миляев сообщил об отражении атаки БПЛА на регион