https://ria.ru/20250525/ataka-2019004552.html

Силы ПВО отражают очередную атаку дронов на Тульскую область

Силы ПВО отражают очередную атаку дронов на Тульскую область - РИА Новости, 25.05.2025

Силы ПВО отражают очередную атаку дронов на Тульскую область

Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают очередную атаку БПЛА на Тульскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:38:00+03:00

2025-05-25T19:38:00+03:00

2025-05-25T19:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают очередную атаку БПЛА на Тульскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "В регионе всё ещё сохраняется опасность БПЛА… Подразделения ПВО Минобороны России отражают очередную атаку. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

тульская область

украина

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Наталья Макарова

безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины