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В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
Никто не пострадал при отражении атаки беспилотника на территории Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T10:01:00+03:00
2025-05-25T10:01:00+03:00
2025-05-25T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
нижегородская область
глеб никитин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Никто не пострадал при отражении атаки беспилотника на территории Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. "Утром на территории региона силы и средства защиты отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 110 украинских БПЛА над 13 регионами, в том числе одного - над Нижегородской областью.
https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018936246.html
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нижегородская область, глеб никитин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Глеб Никитин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
Глава Нижегородской области Никитин: никто не пострадал при отражении атаки БПЛА