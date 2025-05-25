https://ria.ru/20250525/ataka-2018945867.html

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Никто не пострадал при отражении атаки беспилотника на территории Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

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специальная военная операция на украине

нижегородская область

глеб никитин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Никто не пострадал при отражении атаки беспилотника на территории Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. "Утром на территории региона силы и средства защиты отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 110 украинских БПЛА над 13 регионами, в том числе одного - над Нижегородской областью.

https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018936246.html

нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин, министерство обороны рф (минобороны рф)