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В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
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15:12 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/amsterdam-2018975240.html
В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной
В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной
Десятки человек в воскресенье вышли на демонстрацию в Амстердаме за мир между Россией и Украиной, а также с призывом к западным лидерам способствовать... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:12:00+03:00
2025-05-25T15:12:00+03:00
в мире
украина
россия
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АМСТЕРДАМ, 25 мая - РИА Новости. Десятки человек в воскресенье вышли на демонстрацию в Амстердаме за мир между Россией и Украиной, а также с призывом к западным лидерам способствовать дипломатическому урегулированию конфликта, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация за мир на Украине началась днем на площади Дам в Амстердаме. В ходе мероприятия с призывами к мирному урегулированию конфликта на Украине выступили журналисты и политологи, среди которых Аб Гителинк и Кейс ван дер Пейл. После выступлений колонна демонстрантов прошла маршем по центральным улицам города. Участники акции принесли с собой белые и голубые флаги, символизирующие мир. Мероприятие было организовано нидерландской группой активистов из организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир"). "Наша организация Volkeren voor vrede не является ни правой, ни левой. Мы просто боремся за мир. То, что мы хотим сделать - это собрать вокруг себя сторонников мира и антивоенных настроений из всего идеологического спектра и объединить их в единую коалицию. Мы требуем, чтобы наши политические лидеры действовали в интересах дипломатического урегулирования на Украине, а не конфронтации", - рассказал РИА Новости представитель этой организации, а также Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот. Он отметил, что западные правительства, в том числе правительство Нидерландов, тратят деньги на ведение войны, которая разрушительна не только для самой Украины, но также для европейских граждан. "Это также наносит экономический ущерб людям здесь. Если Запад и Россия вступают в конфронтацию, Украина становится полем битвы, и Украина страдает. Но если Запад и Россия будут работать вместе и сотрудничать экономически, тогда Украина станет центром торговли и коммерции и сможет получать прибыль. Все те люди, которые заявляют, что разговаривать с Россией это значит предавать Украину, не понимают, что все как раз наоборот: использовать Украину для подрыва позиций России на мой взгляд - это и есть предательство Украины", - считает нидерландский активист.
https://ria.ru/20250525/slutskij-2018973698.html
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html
https://ria.ru/20240825/demonstratsiya-1968371514.html
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353
60
353
60
Демонстрация за мир между Россией и Украиной в Амстердаме
Десятки человек вышли на демонстрацию в Амстердаме за мир между Россией и Украиной, а также с призывом к западным лидерам способствовать дипломатическому урегулированию конфликта, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, украина, россия, нидерланды
В мире, Украина, Россия, Нидерланды
В Амстердаме прошла демонстрация за мир между Россией и Украиной

В Амстердаме десятки человек вышли на демонстрацию за мир между РФ и Украиной

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АМСТЕРДАМ, 25 мая - РИА Новости. Десятки человек в воскресенье вышли на демонстрацию в Амстердаме за мир между Россией и Украиной, а также с призывом к западным лидерам способствовать дипломатическому урегулированию конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация за мир на Украине началась днем на площади Дам в Амстердаме. В ходе мероприятия с призывами к мирному урегулированию конфликта на Украине выступили журналисты и политологи, среди которых Аб Гителинк и Кейс ван дер Пейл.
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После выступлений колонна демонстрантов прошла маршем по центральным улицам города. Участники акции принесли с собой белые и голубые флаги, символизирующие мир.
Мероприятие было организовано нидерландской группой активистов из организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир").
"Наша организация Volkeren voor vrede не является ни правой, ни левой. Мы просто боремся за мир. То, что мы хотим сделать - это собрать вокруг себя сторонников мира и антивоенных настроений из всего идеологического спектра и объединить их в единую коалицию. Мы требуем, чтобы наши политические лидеры действовали в интересах дипломатического урегулирования на Украине, а не конфронтации", - рассказал РИА Новости представитель этой организации, а также Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот.
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Он отметил, что западные правительства, в том числе правительство Нидерландов, тратят деньги на ведение войны, которая разрушительна не только для самой Украины, но также для европейских граждан.
"Это также наносит экономический ущерб людям здесь. Если Запад и Россия вступают в конфронтацию, Украина становится полем битвы, и Украина страдает. Но если Запад и Россия будут работать вместе и сотрудничать экономически, тогда Украина станет центром торговли и коммерции и сможет получать прибыль. Все те люди, которые заявляют, что разговаривать с Россией это значит предавать Украину, не понимают, что все как раз наоборот: использовать Украину для подрыва позиций России на мой взгляд - это и есть предательство Украины", - считает нидерландский активист.
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