https://ria.ru/20250525/amerika-2018868599.html

Трамп лишает Америку ее главной мягкой силы

Трамп лишает Америку ее главной мягкой силы - РИА Новости, 25.05.2025

Трамп лишает Америку ее главной мягкой силы

Исключительно интересные вещи творятся во внутренних делах США, а интересны они нам потому, что тут видится будущее этой державы на десятилетия вперед. Уходящая РИА Новости, 25.05.2025

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аналитика

сша

америка

китай

дональд трамп

роберт кеннеди

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Исключительно интересные вещи творятся во внутренних делах США, а интересны они нам потому, что тут видится будущее этой державы на десятилетия вперед. Уходящая неделя принесла новый скандал — вокруг запрета Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. И это только еще один срез развивающихся процессов. Причем из происходящего можно извлечь множество уроков уже для нашего будущего.Если коротко, то речь вот о чем: противники Дональда Трампа обвиняют его, что он уничтожает американскую науку и образование, чем наглухо закрывает дорогу к тому, чтобы Америка стала снова великой. Верить или не верить? Для начала — разбираться.А разбираться есть в чем, потому что наука бывает разная, и образование, соответственно, тоже. Вот, например, в прошлом месяце злобные ребята из Bloomberg сообщили, что из США бегут ученые и их радостно разбирают в тех странах, где либералы зубами держатся за власть: в Канаде, Германии и т. д. Но при ближайшем рассмотрении выявляется, что речь не вообще о науке, а только о медицинских исследованиях и о том, что около них.И тут понятно, что это даже не Трамп, а Роберт Кеннеди, министр здравоохранения, начавший погром преступного сообщества, в которое превращена в США (и не только там) медицина, точнее — медицинское лобби с его карманной наукой. Тут все только начинается, будут и судебные приговоры, так что кому-то в самый раз бежать в Канаду или еще дальше.Если же в целом, то как конкретно в США "громят науку и образование"? Прежде всего лишают федеральных денег университеты и работающие при них исследовательские центры. И поначалу казалось, что мишень здесь — науки лишь гуманитарные. Речь о том, что университетские сообщества превратились в инкубаторы по выращиванию той самой идеологии, которую сегодня называют либеральной (испортили хорошее слово). И делалось это в том числе благодаря перекачке денег налогоплательщиков через федеральный бюджет на всяческие гадости. Притом что многие такие программы сейчас подвергли ревизии и выяснили, что эффективность их равна нулю.Но самое сложное происходит по части наук естественных, там, где технологии и инновации. Дело не только и не совсем в том, что нынешняя администрация режет ассигнования университетам, не разбираясь, и душит таким образом не только гуманитариев, но заодно и технарей. Главное — что здесь прослеживается большая битва Америки за возвращение утраченного технологического превосходства. И носит эта битва отчетливый характер антикитайский или в целом антиазиатский.Например, недавно в гонконгских СМИ был материал о том, как из США вытесняют индонезийских студентов. За что? Ну как же: самая большая по населению мусульманская страна мира, и ее студенты очень даже активно участвовали в протестах по поводу зверств Израиля в Газе. Хотя понятно, что главная мишень — не индонезийцы, а все-таки китайцы, как обучающиеся в США, так и работающие там или сотрудничающие с американскими исследовательскими центрами. Эта история обрушивает нам на головы настоящий водопад статистики и прочих фактов.Речь, оказывается, идет о многих тысячах студентов, для которых все труднее въехать в Америку и еще труднее там остаться: список оскорбительных и идиотских проверок, которые им надлежит пройти, растет. Причем прочесывают всех без исключения, а всего в стране в каждый данный момент около миллиона студентов из-за рубежа. Но более половины — из Китая и Индии. И они, заметим, предпочитают технологические дисциплины. С Индией пока все относительно нормально, а вот китайцев изгоняет из страны параноидальная атмосфера ненависти и подозрений. И только во вторую очередь начали, как уже сказано, прижимать индонезийцев и прочих.А это все вместе — настоящий переворот глобального масштаба. Дело в том, что технологическое превосходство США десятилетиями строилось на убежденности, что человек, получивший в этой стране диплом, становится если не агентом американского влияния у себя дома, то как минимум будет симпатизировать "земле свободных". Но скорее попросту останется в США и будет делать Америку великой. И ведь это работало. Еще как работало. Начиналось с того, что американцы выкачали лучшие мозги из Европы, изнуренной двумя мировыми войнами, нацизмом и послевоенной разрухой. Далее оказалось, что до четверти компаний с капиталом в миллиард были основаны в США бывшими иностранными студентами. И был золотой век американских технологий.Что же сломалось сегодня? Многое. Например, упорно падали государственные ассигнования США на фундаментальные исследования. А в Китае они росли и продолжают расти, вдобавок число университетов увеличилось втрое с 1998 года. В результате США давно уже откатились на второе место в мире по числу публикаций и патентов, потихоньку отступают по рейтингам лучших в мире университетов. А Китай по всем упомянутым показателям растет.И вот только один из результатов этой ситуации — маленькое досье (с фотогалереей) на тех, кого сами ученые избирают в США главами международных научных сообществ, от финансов до сейсмологии или генной терапии. Раньше там доминировали китайцы с паспортом США. Сейчас в списке все больше граждан КНР или тех, кто работал в Америке, но уехал на родину.Почему уехал: мягкая сила Китая стала сильнее? Или потому, что вытеснили? Но тогда вопрос, почему вытеснили. Получается — и это главное — потому, что у американцев все больше подозрений, что выкачивание мозгов раньше работало на США, а сейчас — на Китай, да еще за американские деньги. Причем произошел этот надлом задолго до Трампа. Нынешняя администрация лишь реагирует на обвал, как умеет.Вывод первый: это надолго. Перестройка производств и связанная с ней битва за мозги и технологии будет продолжаться, когда уже никакого Трампа на горизонте не будет.Второе: видимо, в США понимают — дело по научно-технически-образовательной части совсем дрянь. Тут уже нужна не шоковая терапия, а терапия кувалдой. А при таковой, как видим, иногда лупят без разбору. Но это поначалу, дальше — посмотрим.И третье: хорошо, когда делается правильный выбор партнеров. Здесь можно вспомнить одно из решений российско-китайского "саммита Победы" в Москве, 8 мая: провести совместный — российско-китайский — Год образования. Впрочем, это только одно из множества наших хороших решений для уверенного движения в новый мир.

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https://ria.ru/20250130/tramp-1996226361.html

https://ria.ru/20250215/minobrnauki-1999522926.html

https://ria.ru/20250125/ekspert-1995445732.html

https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html

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аналитика, сша, америка, китай, дональд трамп, роберт кеннеди