https://ria.ru/20250525/alpy-2018991862.html
В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов
В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов - РИА Новости, 25.05.2025
В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов
Тела пятерых человек у горы Римпфишхорн нашли в Швейцарских Альпах, причина гибели туристов расследуется, их личности устанавливаются, сообщает полиция... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:24:00+03:00
2025-05-25T17:24:00+03:00
2025-05-25T17:24:00+03:00
вале (кантон)
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ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Тела пятерых человек у горы Римпфишхорн нашли в Швейцарских Альпах, причина гибели туристов расследуется, их личности устанавливаются, сообщает полиция швейцарского кантона Вале в воскресенье. По данным правоохранителей, лыжи нашли у подножия Римпфишхорна на пути маршрута из курортного города Церматт. Альпинисты обратились в спасательные службы, пройдя маршрут до конца и не обнаружив хозяев лыж, уточняет полиция. "Двадцать четвертого мая со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около 4 тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер", - говорится в сообщении на сайте полиции. В настоящее время идентификация жертв еще не завершена, добавляет полиция. Швейцарской прокуратурой начато расследование для установления точных обстоятельств происшествия. В марте 2024 года в регионе произошел схожий инцидент. Тогда в районе горы Тет Бланш также были найдены пять тел туристов, погибших в ходе восхождения из-за погодных условий.
https://ria.ru/20241103/alpinist-1981706126.html
вале (кантон)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вале (кантон), швейцария, в мире
Вале (кантон), Швейцария, В мире
В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов
В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов, их личности устанавливаются
ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Тела пятерых человек у горы Римпфишхорн нашли в Швейцарских Альпах, причина гибели туристов расследуется, их личности устанавливаются, сообщает полиция швейцарского кантона Вале в воскресенье.
По данным правоохранителей, лыжи нашли у подножия Римпфишхорна на пути маршрута из курортного города Церматт. Альпинисты обратились в спасательные службы, пройдя маршрут до конца и не обнаружив хозяев лыж, уточняет полиция.
«
"Двадцать четвертого мая со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около 4 тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер", - говорится в сообщении на сайте полиции.
В настоящее время идентификация жертв еще не завершена, добавляет полиция. Швейцарской прокуратурой начато расследование для установления точных обстоятельств происшествия.
В марте 2024 года в регионе произошел схожий инцидент. Тогда в районе горы Тет Бланш также были найдены пять тел туристов, погибших в ходе восхождения из-за погодных условий.