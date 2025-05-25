https://ria.ru/20250525/alpy-2018991862.html

В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов

В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов - РИА Новости, 25.05.2025

В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов

Тела пятерых человек у горы Римпфишхорн нашли в Швейцарских Альпах, причина гибели туристов расследуется, их личности устанавливаются, сообщает полиция... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:24:00+03:00

2025-05-25T17:24:00+03:00

2025-05-25T17:24:00+03:00

вале (кантон)

швейцария

в мире

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ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Тела пятерых человек у горы Римпфишхорн нашли в Швейцарских Альпах, причина гибели туристов расследуется, их личности устанавливаются, сообщает полиция швейцарского кантона Вале в воскресенье. По данным правоохранителей, лыжи нашли у подножия Римпфишхорна на пути маршрута из курортного города Церматт. Альпинисты обратились в спасательные службы, пройдя маршрут до конца и не обнаружив хозяев лыж, уточняет полиция. "Двадцать четвертого мая со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около 4 тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер", - говорится в сообщении на сайте полиции. В настоящее время идентификация жертв еще не завершена, добавляет полиция. Швейцарской прокуратурой начато расследование для установления точных обстоятельств происшествия. В марте 2024 года в регионе произошел схожий инцидент. Тогда в районе горы Тет Бланш также были найдены пять тел туристов, погибших в ходе восхождения из-за погодных условий.

https://ria.ru/20241103/alpinist-1981706126.html

вале (кантон)

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вале (кантон), швейцария, в мире