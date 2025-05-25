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Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам - РИА Новости, 25.05.2025
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03:18 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/alimenty-2018925469.html
Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам
Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам - РИА Новости, 25.05.2025
Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам
Попадание в цифровой реестр должников по алиментам грозит публичностью — список будет доступен всем, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр"... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:18:00+03:00
2025-05-25T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Попадание в цифровой реестр должников по алиментам грозит публичностью — список будет доступен всем, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Реестр, за ведение которого отвечает Федеральная служба судебных приставов, начнет работать с 25 мая по всей России. Туда войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске."Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными", — разъяснила адвокат.Информацию о трудоустройстве должников приставы будут получать из Социального фонда, а работодателям придется отслеживать, нет ли их сотрудников в этом списке. В конечном итоге, перспектива публичности простимулирует неплательщиков погасить долги перед родственниками, заключила Яковлева.
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общество, россия, мка "советник-центр", петербургский юридический форум — 2025, алименты, должники
Общество, Россия, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР", Петербургский юридический форум — 2025, алименты, должники
Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам

Адвокат Яковлева: включение в реестр должников по алиментам грозит публичностью

© Depositphotos.com / serezniyРазведенные родители с сыном у адвоката
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Depositphotos.com / serezniy
Разведенные родители с сыном у адвоката. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Попадание в цифровой реестр должников по алиментам грозит публичностью — список будет доступен всем, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Реестр, за ведение которого отвечает Федеральная служба судебных приставов, начнет работать с 25 мая по всей России. Туда войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске.
«
"Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными", — разъяснила адвокат.
Информацию о трудоустройстве должников приставы будут получать из Социального фонда, а работодателям придется отслеживать, нет ли их сотрудников в этом списке. В конечном итоге, перспектива публичности простимулирует неплательщиков погасить долги перед родственниками, заключила Яковлева.
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