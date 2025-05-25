https://ria.ru/20250525/alimenty-2018925469.html

Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам

Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам - РИА Новости, 25.05.2025

Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам

Попадание в цифровой реестр должников по алиментам грозит публичностью — список будет доступен всем, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр"... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T03:18:00+03:00

2025-05-25T03:18:00+03:00

2025-05-25T03:18:00+03:00

общество

россия

мка "советник-центр"

петербургский юридический форум — 2025

алименты

должники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599484092_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cad6b9a6a0ec23e60981e52674fe47e5.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Попадание в цифровой реестр должников по алиментам грозит публичностью — список будет доступен всем, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Реестр, за ведение которого отвечает Федеральная служба судебных приставов, начнет работать с 25 мая по всей России. Туда войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске."Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными", — разъяснила адвокат.Информацию о трудоустройстве должников приставы будут получать из Социального фонда, а работодателям придется отслеживать, нет ли их сотрудников в этом списке. В конечном итоге, перспектива публичности простимулирует неплательщиков погасить долги перед родственниками, заключила Яковлева.

https://ria.ru/20250410/vyplaty-2010358693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мка "советник-центр", петербургский юридический форум — 2025, алименты, должники