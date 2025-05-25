https://ria.ru/20250525/akter-2019008370.html

Умер актер Геннадий Третьяков

Умер актер Геннадий Третьяков - РИА Новости, 25.05.2025

Умер актер Геннадий Третьяков

Актер Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на портале "Кино-театр". РИА Новости, 25.05.2025

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Актер Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на портале "Кино-театр". "Третьяков Геннадий Алексеевич. 15 ноября 1941 - 24 мая 2025", - говорится в разделе "Биография". Третьяков родился в 1941 году, окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Он снимался в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как "Ваша честь", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Семейный детектив".

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вольф мессинг, общество, россия