https://ria.ru/20250525/akter-2019008370.html
Умер актер Геннадий Третьяков
Умер актер Геннадий Третьяков - РИА Новости, 25.05.2025
Умер актер Геннадий Третьяков
Актер Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на портале "Кино-театр". РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:19:00+03:00
2025-05-25T20:19:00+03:00
2025-05-25T20:19:00+03:00
культура
вольф мессинг
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2019007592_11:0:704:390_1920x0_80_0_0_6e093436190e8daa2afdbdbc1213b444.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Актер Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на портале "Кино-театр". "Третьяков Геннадий Алексеевич. 15 ноября 1941 - 24 мая 2025", - говорится в разделе "Биография". Третьяков родился в 1941 году, окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Он снимался в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как "Ваша честь", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Семейный детектив".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2019007592_98:0:618:390_1920x0_80_0_0_941074de620428b272ab32d1329ce7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вольф мессинг, общество, россия
Культура, Вольф Мессинг, Общество, Россия
Умер актер Геннадий Третьяков
Актер Геннадий Третьяков умер в возрасте 83 лет