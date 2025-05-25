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Умер актер Геннадий Третьяков - РИА Новости, 25.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:19 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/akter-2019008370.html
Умер актер Геннадий Третьяков
Умер актер Геннадий Третьяков - РИА Новости, 25.05.2025
Умер актер Геннадий Третьяков
Актер Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на портале "Кино-театр". РИА Новости, 25.05.2025
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культура
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Актер Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на портале "Кино-театр". "Третьяков Геннадий Алексеевич. 15 ноября 1941 - 24 мая 2025", - говорится в разделе "Биография". Третьяков родился в 1941 году, окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Он снимался в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как "Ваша честь", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Семейный детектив".
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вольф мессинг, общество, россия
Культура, Вольф Мессинг, Общество, Россия
Умер актер Геннадий Третьяков

Актер Геннадий Третьяков умер в возрасте 83 лет

© Мотор фильм студия (2012)Геннадий Третьяков в сериале "Семейный детектив"
Геннадий Третьяков в сериале Семейный детектив - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Мотор фильм студия (2012)
Геннадий Третьяков в сериале "Семейный детектив". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Актер Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на портале "Кино-театр".
"Третьяков Геннадий Алексеевич. 15 ноября 1941 - 24 мая 2025", - говорится в разделе "Биография".
Третьяков родился в 1941 году, окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Он снимался в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как "Ваша честь", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Семейный детектив".
 
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