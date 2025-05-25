https://ria.ru/20250525/afrika-2018940945.html

Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки

Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки - РИА Новости, 25.05.2025

Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении глав государств и правительств стран Африки подчеркнул, что совместными усилиями будет обеспечиваться рост... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T09:11:00+03:00

2025-05-25T09:11:00+03:00

2025-05-25T09:24:00+03:00

россия

африка

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении глав государств и правительств стран Африки подчеркнул, что совместными усилиями будет обеспечиваться рост российско-африканских связей в интересах многополярного миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки... Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что 2025 год ознаменован юбилейными датами - 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединённых Наций, а также 65-летием принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, разгром нацизма и крах системы колониализма стали важнейшими событиями XX века, обеспечили возможность свободного, мирного развития для всего человечества.Президент отметил, что за прошедшие десятилетия независимые государства Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества, достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сферах. Кроме того, многостороннее взаимодействие, налаженное в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур, способствует упрочению безопасности и стабильности на континенте."Наша страна неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнёрами. Об этом в полной мере свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 годах саммиты Россия – Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах", - подчеркнул Путин.Он добавил, что очередную конференцию Форума партнерства Россия – Африка планируется провести до конца года в одной из африканских стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Хорошую отдачу дает новый диалоговый формат – министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Очередную такую встречу планируется провести до конца года в одной из африканских стран", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250523/sputnik-2018594243.html

https://ria.ru/20250522/rzhd-2018422145.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, африка, владимир путин, в мире