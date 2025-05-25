Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки
Путин: Россия выступает за расширение дружественных отношений со странами Африки
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении глав государств и правительств стран Африки подчеркнул, что совместными усилиями будет обеспечиваться рост российско-африканских связей в интересах многополярного миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки... Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в сообщении.
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Путин подчеркнул, что 2025 год ознаменован юбилейными датами - 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединённых Наций, а также 65-летием принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, разгром нацизма и крах системы колониализма стали важнейшими событиями XX века, обеспечили возможность свободного, мирного развития для всего человечества.
Президент отметил, что за прошедшие десятилетия независимые государства Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества, достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сферах. Кроме того, многостороннее взаимодействие, налаженное в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур, способствует упрочению безопасности и стабильности на континенте.
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"Наша страна неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнёрами. Об этом в полной мере свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 годах саммиты Россия – Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что очередную конференцию Форума партнерства Россия – Африка планируется провести до конца года в одной из африканских стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Хорошую отдачу дает новый диалоговый формат – министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Очередную такую встречу планируется провести до конца года в одной из африканских стран", - говорится в сообщении.
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