https://ria.ru/20250525/aeroporty-2019009382.html

В трех московских аэропортах ввели временные ограничения

В трех московских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025

В трех московских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем РИА Новости, 25.05.2025

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэропорт "жуковский"

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 20.25 мск введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и" Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2019009516.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", внуково (аэропорт)