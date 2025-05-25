https://ria.ru/20250525/aeroporty-2019009382.html
В трех московских аэропортах ввели временные ограничения
В трех московских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025
В трех московских аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:38:00+03:00
2025-05-25T20:38:00+03:00
2025-05-25T20:43:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 20.25 мск введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и" Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2019009516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", внуково (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Внуково (аэропорт)
В трех московских аэропортах ввели временные ограничения
Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты