https://ria.ru/20250525/aeroporty-2018997689.html

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

жуковский

внуково (аэропорт)

домодедово

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал о введении временных ограничений в работе трех аэропортов. "В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018996453.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, внуково (аэропорт), домодедово