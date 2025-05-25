https://ria.ru/20250525/aeroporty-2018997689.html
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:28:00+03:00
2025-05-25T18:28:00+03:00
2025-05-25T18:29:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
внуково (аэропорт)
домодедово
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал о введении временных ограничений в работе трех аэропортов. "В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018996453.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, внуково (аэропорт), домодедово
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Внуково (аэропорт), Домодедово
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах Москвы сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов