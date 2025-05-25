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Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
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18:28 25.05.2025 (обновлено: 18:29 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/aeroporty-2018997689.html
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
внуково (аэропорт)
домодедово
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал о введении временных ограничений в работе трех аэропортов. "В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, внуково (аэропорт), домодедово
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Внуково (аэропорт), Домодедово
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

В трех аэропортах Москвы сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее он сообщал о введении временных ограничений в работе трех аэропортов.
«
"В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЖуковскийВнуково (аэропорт)Домодедово
 
 
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