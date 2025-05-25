Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 25.05.2025 (обновлено: 17:13 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/aeroporty-2018987903.html
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:57:00+03:00
2025-05-25T17:13:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_80a9c1d7ab1182b6514a3e196f4a7c8d.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил представитель Росавиации."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - подчеркнул Кореняко.
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018988117.html
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c3bd332b5030b051c07ec25fa45e4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Росавиация: Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Самолеты в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолеты в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В воскресенье также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково".
«
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил представитель Росавиации.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - подчеркнул Кореняко.
Зенитная ракетная система ПВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Вчера, 16:59
 
ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала