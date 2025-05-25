https://ria.ru/20250525/aeroporty-2018987903.html
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:57:00+03:00
2025-05-25T16:57:00+03:00
2025-05-25T17:13:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил представитель Росавиации."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - подчеркнул Кореняко.
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018988117.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Росавиация: Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов