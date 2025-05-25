https://ria.ru/20250525/aeroporty-2018987903.html

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:57:00+03:00

2025-05-25T16:57:00+03:00

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жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил представитель Росавиации."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - подчеркнул Кореняко.

https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018988117.html

жуковский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)