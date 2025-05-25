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В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
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23:13 25.05.2025 (обновлено: 23:18 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/aeroport-2019021255.html
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
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ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", - написал он в своем своем Telegram-канале.
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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", - написал он в своем своем Telegram-канале.
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