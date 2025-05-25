https://ria.ru/20250525/aeroport-2019021255.html
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:13:00+03:00
2025-05-25T23:13:00+03:00
2025-05-25T23:18:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", - написал он в своем своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов