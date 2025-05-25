https://ria.ru/20250525/aeroport-2019021255.html

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T23:13:00+03:00

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ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", - написал он в своем своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

ярославль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)