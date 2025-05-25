https://ria.ru/20250525/aeroport-2018996288.html
Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании
Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании - РИА Новости, 25.05.2025
Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании
Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:13:00+03:00
2025-05-25T18:13:00+03:00
2025-05-25T18:13:00+03:00
москва
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_64cbef8d8f55f1ac182c2e01a1952f1e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в авиагавани. В воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". "В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". В авиагавани отметили, что "Пулково" также принимает рейсы в качестве запасного аэропорта. Обслуживание регулярных рейсов в "Пулково" по остальным направлениям проходит в штатном режиме, добавили в авиагавани.
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018994897.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_eb8cd5dc83e68387416a28ebd66aab12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании
Аэропорт Пулково предупредил об изменениях в расписании из-за ограничений