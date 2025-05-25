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Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании - РИА Новости, 25.05.2025
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18:13 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/aeroport-2018996288.html
Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании
Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании - РИА Новости, 25.05.2025
Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании
Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:13:00+03:00
2025-05-25T18:13:00+03:00
москва
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в авиагавани. В воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". "В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". В авиагавани отметили, что "Пулково" также принимает рейсы в качестве запасного аэропорта. Обслуживание регулярных рейсов в "Пулково" по остальным направлениям проходит в штатном режиме, добавили в авиагавани.
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москва, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании

Аэропорт Пулково предупредил об изменениях в расписании из-за ограничений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавный терминал аэропорта Пулково
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный терминал аэропорта Пулково. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в авиагавани.
В воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".
В авиагавани отметили, что "Пулково" также принимает рейсы в качестве запасного аэропорта.
Обслуживание регулярных рейсов в "Пулково" по остальным направлениям проходит в штатном режиме, добавили в авиагавани.
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МоскваПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
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