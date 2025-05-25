https://ria.ru/20250525/aeroport-2018996288.html

Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании

Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании - РИА Новости, 25.05.2025

Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании

Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T18:13:00+03:00

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2025-05-25T18:13:00+03:00

москва

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в авиагавани. В воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". "В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". В авиагавани отметили, что "Пулково" также принимает рейсы в качестве запасного аэропорта. Обслуживание регулярных рейсов в "Пулково" по остальным направлениям проходит в штатном режиме, добавили в авиагавани.

https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018994897.html

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москва, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия