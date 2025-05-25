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В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T00:01:00+03:00
2025-05-25T00:01:00+03:00
2025-05-25T00:01:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения