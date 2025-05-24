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Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ - РИА Новости, 24.05.2025
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03:18 24.05.2025 (обновлено: 11:27 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/zhkkh-2018795498.html
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ - РИА Новости, 24.05.2025
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ
Россияне могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны, страховки жилья, консьержа и видеонаблюдения и сэкономить 15—30% от ежемесячного платежа за... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:18:00+03:00
2025-05-24T11:27:00+03:00
общество
жкх
дмитрий бондарь
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россияне могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны, страховки жилья, консьержа и видеонаблюдения и сэкономить 15—30% от ежемесячного платежа за жилищно-коммунальные услуги. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По его словам, в квитанции за ЖКУ могут встречаться дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. К примеру, видеонаблюдение или консьержа необходимо согласовывать на общем собрании жильцов. Без этого управляющая компания не вправе включать такие расходы в платежки."Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги", — говорит Бондарь.Если отказаться от ненужных услуг, можно сэкономить 15-30% от ежемесячного платежа. В частности, отказ от радиоточки сохранит от 50 до 150 рублей ежемесячно, от общедомовой антенны — 100-300 рублей. При отказе от страховки жилья получится сэкономить 200-500 рублей каждый месяц, а от видеонаблюдения или консьерж-сервиса — 300 и более рублей.
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общество, жкх, дмитрий бондарь
Общество, ЖКХ, Дмитрий Бондарь
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ

Общественный деятель Бондарь: сэкономить на ЖКХ поможет отказ от радиоточки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и платежный документ
Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россияне могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны, страховки жилья, консьержа и видеонаблюдения и сэкономить 15—30% от ежемесячного платежа за жилищно-коммунальные услуги. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, в квитанции за ЖКУ могут встречаться дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. К примеру, видеонаблюдение или консьержа необходимо согласовывать на общем собрании жильцов. Без этого управляющая компания не вправе включать такие расходы в платежки.
"Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги", — говорит Бондарь.
Если отказаться от ненужных услуг, можно сэкономить 15-30% от ежемесячного платежа. В частности, отказ от радиоточки сохранит от 50 до 150 рублей ежемесячно, от общедомовой антенны — 100-300 рублей. При отказе от страховки жилья получится сэкономить 200-500 рублей каждый месяц, а от видеонаблюдения или консьерж-сервиса — 300 и более рублей.
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