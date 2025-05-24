Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ
Общественный деятель Бондарь: сэкономить на ЖКХ поможет отказ от радиоточки
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и платежный документ
Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россияне могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны, страховки жилья, консьержа и видеонаблюдения и сэкономить 15—30% от ежемесячного платежа за жилищно-коммунальные услуги. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, в квитанции за ЖКУ могут встречаться дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. К примеру, видеонаблюдение или консьержа необходимо согласовывать на общем собрании жильцов. Без этого управляющая компания не вправе включать такие расходы в платежки.
"Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги", — говорит Бондарь.
Если отказаться от ненужных услуг, можно сэкономить 15-30% от ежемесячного платежа. В частности, отказ от радиоточки сохранит от 50 до 150 рублей ежемесячно, от общедомовой антенны — 100-300 рублей. При отказе от страховки жилья получится сэкономить 200-500 рублей каждый месяц, а от видеонаблюдения или консьерж-сервиса — 300 и более рублей.