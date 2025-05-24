https://ria.ru/20250524/zhitel-2018878151.html

Житель Мариуполя рассказал, что стало достопримечательностью пляжа

Житель Мариуполя рассказал, что стало достопримечательностью пляжа - РИА Новости, 24.05.2025

Житель Мариуполя рассказал, что стало достопримечательностью пляжа

Морской дноуглубитель – несамоходное морское плавающее средство ЗС-1 (зачистная станция), который прибило на пляж Мариуполя три года назад после окончания... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:39:00+03:00

2025-05-24T17:39:00+03:00

2025-05-24T17:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Морской дноуглубитель – несамоходное морское плавающее средство ЗС-1 (зачистная станция), который прибило на пляж Мариуполя три года назад после окончания боевых действий, стал местной достопримечательностью: возле него фотографируются и даже сняли фильм, но лазить по судну не стоит, уже прогнило, рассказал РИА Новости житель Мариуполя Александр. Большой красный корабль - ЗС-1 виден практически с любой точки пляжа Мариуполя. Как рассказали РИА Новости местные жители, появился он тут три года назад, сразу после окончания боевых действий – сорвался с якоря во время шторма. "Как я слышал от местных и очевидцев, что после окончания освобождения Мариуполя, его просто прибило без экипажа и уже сгоревшим. Не из порта, скорее всего с открытого моря. И теперь, можно сказать, это наша достопримечательность. Недавно снимали клип, а нет - фильм какой-то. Был трап, можно было подняться спокойно, сейчас только по канату", - сказал Александр. По словам молодого человека, внутри судно пустое, а лазить по нему, он считает, опасно. "Весь прогнивший, стоит уже три года, поэтому доверия не внушает, но фактически весь город приходит, лазают, кому интересно", - сказал Александр. И в подтверждение его слов на берегу появились трое мужчин, они с трудом взобрались по канату на борт, затем поднялись на самый верх, чтобы пофотографировать море в закатных лучах. Ранее советник главы ДНР по Приазовью Марина Борисюк сообщала "РИА Новости Крым", что в акватории Мариуполя ВСУ затопили несколько судов, которые могут нести экологическую опасности, среди них и поврежденное украинскими военными в 2022 году и брошенное в море несамоходное морское плавающее средство – зачистная станция ЗС-1. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250524/pushilin-2018807765.html

https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html

https://ria.ru/20250521/zhitelnitsa-2018177734.html

мариуполь

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мариуполь, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире