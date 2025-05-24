https://ria.ru/20250524/zhitel-2018878151.html
Житель Мариуполя рассказал, что стало достопримечательностью пляжа
Житель Мариуполя рассказал, что стало достопримечательностью пляжа - РИА Новости, 24.05.2025
Житель Мариуполя рассказал, что стало достопримечательностью пляжа
Морской дноуглубитель – несамоходное морское плавающее средство ЗС-1 (зачистная станция), который прибило на пляж Мариуполя три года назад после окончания... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:39:00+03:00
2025-05-24T17:39:00+03:00
2025-05-24T17:39:00+03:00
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МАРИУПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Морской дноуглубитель – несамоходное морское плавающее средство ЗС-1 (зачистная станция), который прибило на пляж Мариуполя три года назад после окончания боевых действий, стал местной достопримечательностью: возле него фотографируются и даже сняли фильм, но лазить по судну не стоит, уже прогнило, рассказал РИА Новости житель Мариуполя Александр. Большой красный корабль - ЗС-1 виден практически с любой точки пляжа Мариуполя. Как рассказали РИА Новости местные жители, появился он тут три года назад, сразу после окончания боевых действий – сорвался с якоря во время шторма. "Как я слышал от местных и очевидцев, что после окончания освобождения Мариуполя, его просто прибило без экипажа и уже сгоревшим. Не из порта, скорее всего с открытого моря. И теперь, можно сказать, это наша достопримечательность. Недавно снимали клип, а нет - фильм какой-то. Был трап, можно было подняться спокойно, сейчас только по канату", - сказал Александр. По словам молодого человека, внутри судно пустое, а лазить по нему, он считает, опасно. "Весь прогнивший, стоит уже три года, поэтому доверия не внушает, но фактически весь город приходит, лазают, кому интересно", - сказал Александр. И в подтверждение его слов на берегу появились трое мужчин, они с трудом взобрались по канату на борт, затем поднялись на самый верх, чтобы пофотографировать море в закатных лучах. Ранее советник главы ДНР по Приазовью Марина Борисюк сообщала "РИА Новости Крым", что в акватории Мариуполя ВСУ затопили несколько судов, которые могут нести экологическую опасности, среди них и поврежденное украинскими военными в 2022 году и брошенное в море несамоходное морское плавающее средство – зачистная станция ЗС-1. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Житель Мариуполя рассказал, что стало достопримечательностью пляжа
Житель Мариуполя: дноуглубитель ЗС-1 стал местной достопримечательностью
МАРИУПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Морской дноуглубитель – несамоходное морское плавающее средство ЗС-1 (зачистная станция), который прибило на пляж Мариуполя три года назад после окончания боевых действий, стал местной достопримечательностью: возле него фотографируются и даже сняли фильм, но лазить по судну не стоит, уже прогнило, рассказал РИА Новости житель Мариуполя Александр.
Большой красный корабль - ЗС-1 виден практически с любой точки пляжа Мариуполя
. Как рассказали РИА Новости местные жители, появился он тут три года назад, сразу после окончания боевых действий – сорвался с якоря во время шторма.
"Как я слышал от местных и очевидцев, что после окончания освобождения Мариуполя, его просто прибило без экипажа и уже сгоревшим. Не из порта, скорее всего с открытого моря. И теперь, можно сказать, это наша достопримечательность. Недавно снимали клип, а нет - фильм какой-то. Был трап, можно было подняться спокойно, сейчас только по канату", - сказал Александр.
По словам молодого человека, внутри судно пустое, а лазить по нему, он считает, опасно.
"Весь прогнивший, стоит уже три года, поэтому доверия не внушает, но фактически весь город приходит, лазают, кому интересно", - сказал Александр.
И в подтверждение его слов на берегу появились трое мужчин, они с трудом взобрались по канату на борт, затем поднялись на самый верх, чтобы пофотографировать море в закатных лучах.
Ранее советник главы ДНР
по Приазовью Марина Борисюк сообщала "РИА Новости Крым", что в акватории Мариуполя ВСУ
затопили несколько судов, которые могут нести экологическую опасности, среди них и поврежденное украинскими военными в 2022 году и брошенное в море несамоходное морское плавающее средство – зачистная станция ЗС-1.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря
. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ
прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области
- 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.