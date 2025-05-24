https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018835052.html

"Заставят Москву". Зеленский выдвинул дерзкий план против России

"Заставят Москву". Зеленский выдвинул дерзкий план против России - РИА Новости, 24.05.2025

"Заставят Москву". Зеленский выдвинул дерзкий план против России

Новые санкции против России заставят ее пойти на прекращение огня, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:51:00+03:00

2025-05-24T12:51:00+03:00

2025-05-24T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новые санкции против России заставят ее пойти на прекращение огня, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", — написал он.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.Как не раз подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.

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