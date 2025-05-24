Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского
Экс-депутат Новинский: в основе политики Зеленского лежит атмосфера страха
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, позволяющая ему разделять украинский народ и поддерживать мнимый контроль над ним, заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.
"Украинский народ <…> живет в атмосфере страха. Поэтому если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция. <...> И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", — сказал он.
По словам Новинского, Зеленский и его администрация монополизировали свободу слова и ограничили украинских граждан в правах.
"Людей подвергают принудительной мобилизации, когда мужчин забирают с улиц, сажают в автобусы и отправляют на передовую", — сказал он.
По мнению Новицкого, все это указывает на "признаки диктатуры".
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Вадим Новинский — российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Верховной рады VIII созыва от партии "Оппозиционный блок".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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