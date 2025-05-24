https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018803168.html

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского

В основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, позволяющая ему разделять украинский народ и поддерживать мнимый контроль над ним, заявил... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:31:00+03:00

2025-05-24T05:31:00+03:00

2025-05-24T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, позволяющая ему разделять украинский народ и поддерживать мнимый контроль над ним, заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале."Украинский народ <…> живет в атмосфере страха. Поэтому если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция. <...> И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", — сказал он.По словам Новинского, Зеленский и его администрация монополизировали свободу слова и ограничили украинских граждан в правах."Людей подвергают принудительной мобилизации, когда мужчин забирают с улиц, сажают в автобусы и отправляют на передовую", — сказал он.По мнению Новицкого, все это указывает на "признаки диктатуры".Вадим Новинский — российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Верховной рады VIII созыва от партии "Оппозиционный блок".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html

https://ria.ru/20250523/gd-2018786588.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вадим новинский, такер карлсон, верховная рада украины