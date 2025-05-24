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Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025
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05:31 24.05.2025 (обновлено: 11:11 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018803168.html
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского
В основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, позволяющая ему разделять украинский народ и поддерживать мнимый контроль над ним, заявил... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:31:00+03:00
2025-05-24T11:11:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
вадим новинский
такер карлсон
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, позволяющая ему разделять украинский народ и поддерживать мнимый контроль над ним, заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале."Украинский народ &lt;…&gt; живет в атмосфере страха. Поэтому если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция. &lt;...&gt; И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", — сказал он.По словам Новинского, Зеленский и его администрация монополизировали свободу слова и ограничили украинских граждан в правах."Людей подвергают принудительной мобилизации, когда мужчин забирают с улиц, сажают в автобусы и отправляют на передовую", — сказал он.По мнению Новицкого, все это указывает на "признаки диктатуры".Вадим Новинский — российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Верховной рады VIII созыва от партии "Оппозиционный блок".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вадим новинский, такер карлсон, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вадим Новинский, Такер Карлсон, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону тайну Зеленского

Экс-депутат Новинский: в основе политики Зеленского лежит атмосфера страха

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В основе политики Владимира Зеленского лежит атмосфера страха, позволяющая ему разделять украинский народ и поддерживать мнимый контроль над ним, заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.
"Украинский народ <…> живет в атмосфере страха. Поэтому если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция. <...> И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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По словам Новинского, Зеленский и его администрация монополизировали свободу слова и ограничили украинских граждан в правах.
"Людей подвергают принудительной мобилизации, когда мужчин забирают с улиц, сажают в автобусы и отправляют на передовую", — сказал он.
По мнению Новицкого, все это указывает на "признаки диктатуры".
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Вадим Новинский — российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Верховной рады VIII созыва от партии "Оппозиционный блок".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВадим НовинскийТакер КарлсонВерховная Рада Украины
 
 
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