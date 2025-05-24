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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:20:00+03:00
2025-05-24T12:20:00+03:00
2025-05-24T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне ответственности группировки "Запад"