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Лидер Йемена планирует посетить Россию на следующей неделе - РИА Новости, 24.05.2025
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18:56 24.05.2025 (обновлено: 19:53 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/yemen-2018889213.html
Лидер Йемена планирует посетить Россию на следующей неделе
Лидер Йемена планирует посетить Россию на следующей неделе - РИА Новости, 24.05.2025
Лидер Йемена планирует посетить Россию на следующей неделе
Лидер Йемена Ришад аль-Алими планирует приехать в Россию 27 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T18:56:00+03:00
2025-05-24T19:53:00+03:00
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ДОХА, 24 мая — РИА Новости, Юлия Троицкая. Лидер Йемена Ришад аль-Алими планирует приехать в Россию 27 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. &quot;Визит главы Совета президентского руководства в Россию пройдет 27-29 мая, запланирована двусторонняя встреча с президентом Владимиром Путиным&quot;, — отметил собеседник агентства.Аль-Алими пришел к власти на территориях Йемена, которые не находятся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в апреле 2022 года. Прежний президент Абд Рабочей Мансур Хади объявил о формировании на подконтрольных международно признанных властями территориях нового органа власти — Совета президентского руководства. В него вошли ведущие политики Северного и Южного Йемена. Международно признанное правительство Йемена временно находится в Адене с момента захвата власти хуситами в Сане в 2015 году. "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря.
https://ria.ru/20250424/mid-2013186973.html
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в мире, йемен, россия, аден, владимир путин, ансар алла
В мире, Йемен, Россия, Аден, Владимир Путин, Ансар Алла
Лидер Йемена планирует посетить Россию на следующей неделе

Лидер Йемена аль-Алими планирует приехать с визитом в Россию 27 мая

© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Fotolia / robnaw
Город Аден, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 24 мая — РИА Новости, Юлия Троицкая. Лидер Йемена Ришад аль-Алими планирует приехать в Россию 27 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
«

"Визит главы Совета президентского руководства в Россию пройдет 27-29 мая, запланирована двусторонняя встреча с президентом Владимиром Путиным", — отметил собеседник агентства.

Аль-Алими пришел к власти на территориях Йемена, которые не находятся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в апреле 2022 года. Прежний президент Абд Рабочей Мансур Хади объявил о формировании на подконтрольных международно признанных властями территориях нового органа власти — Совета президентского руководства. В него вошли ведущие политики Северного и Южного Йемена.
Международно признанное правительство Йемена временно находится в Адене с момента захвата власти хуситами в Сане в 2015 году. "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря.
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