https://ria.ru/20250524/yemen-2018889213.html

Лидер Йемена планирует посетить Россию на следующей неделе

Лидер Йемена планирует посетить Россию на следующей неделе - РИА Новости, 24.05.2025

Лидер Йемена планирует посетить Россию на следующей неделе

Лидер Йемена Ришад аль-Алими планирует приехать в Россию 27 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T18:56:00+03:00

2025-05-24T18:56:00+03:00

2025-05-24T19:53:00+03:00

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ДОХА, 24 мая — РИА Новости, Юлия Троицкая. Лидер Йемена Ришад аль-Алими планирует приехать в Россию 27 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. "Визит главы Совета президентского руководства в Россию пройдет 27-29 мая, запланирована двусторонняя встреча с президентом Владимиром Путиным", — отметил собеседник агентства.Аль-Алими пришел к власти на территориях Йемена, которые не находятся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в апреле 2022 года. Прежний президент Абд Рабочей Мансур Хади объявил о формировании на подконтрольных международно признанных властями территориях нового органа власти — Совета президентского руководства. В него вошли ведущие политики Северного и Южного Йемена. Международно признанное правительство Йемена временно находится в Адене с момента захвата власти хуситами в Сане в 2015 году. "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря.

https://ria.ru/20250424/mid-2013186973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, россия, аден, владимир путин, ансар алла