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IW посчитал, сколько Германия потеряет на пошлинах Трампа - РИА Новости, 24.05.2025
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10:38 24.05.2025
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IW посчитал, сколько Германия потеряет на пошлинах Трампа
IW посчитал, сколько Германия потеряет на пошлинах Трампа - РИА Новости, 24.05.2025
IW посчитал, сколько Германия потеряет на пошлинах Трампа
Выполнение угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 50% в отношении ЕС может обойтись Германии приблизительно в 200 миллиардов евро до... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:38:00+03:00
2025-05-24T10:38:00+03:00
экономика
германия
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Выполнение угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 50% в отношении ЕС может обойтись Германии приблизительно в 200 миллиардов евро до завершения второго президентского срока Трампа в конце 2028 года, следует из расчётов Института экономики Германии (IW). Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. "Если до конца (пребывания у власти – ред.) администрации Трампа на продукцию ЕС будут действовать пошлины в 50%, это обойдется немецкой экономике примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года. ВВП Германии в этом году снизился бы на 0,1%, затем ущерб был бы значительно выше", - говорится в пресс-релизе на сайте института. В среднем за период с 2025 по 2028 год немецкий ВВП будет на 1,1% ниже при введении пошлин, пишут исследователи. Ущерб может возрасти до 250 миллиардов евро в случае введения Евросоюзом ответных пошлин. При этом США тоже пострадают от пошлин, так как зависят от импорта некоторых товаров из Германии, отмечается в релизе. В пример приводятся автомобильные краны, 95% которых в 2024 году были ввезены в США из ФРГ. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250523/ssha-2018775341.html
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экономика, германия, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Германия, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
IW посчитал, сколько Германия потеряет на пошлинах Трампа

IW: введение Трампом пошлин в 50 процентов обойдется ФРГ в 200 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Выполнение угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 50% в отношении ЕС может обойтись Германии приблизительно в 200 миллиардов евро до завершения второго президентского срока Трампа в конце 2028 года, следует из расчётов Института экономики Германии (IW).
Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня.
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"Если до конца (пребывания у власти – ред.) администрации Трампа на продукцию ЕС будут действовать пошлины в 50%, это обойдется немецкой экономике примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года. ВВП Германии в этом году снизился бы на 0,1%, затем ущерб был бы значительно выше", - говорится в пресс-релизе на сайте института.
В среднем за период с 2025 по 2028 год немецкий ВВП будет на 1,1% ниже при введении пошлин, пишут исследователи. Ущерб может возрасти до 250 миллиардов евро в случае введения Евросоюзом ответных пошлин.
При этом США тоже пострадают от пошлин, так как зависят от импорта некоторых товаров из Германии, отмечается в релизе. В пример приводятся автомобильные краны, 95% которых в 2024 году были ввезены в США из ФРГ.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ЭкономикаГерманияСШАКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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