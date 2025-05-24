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Вучич прокомментировал петицию о досрочных выборах в Сербии - РИА Новости, 24.05.2025
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16:44 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/vuchich-2018870139.html
Вучич прокомментировал петицию о досрочных выборах в Сербии
Вучич прокомментировал петицию о досрочных выборах в Сербии - РИА Новости, 24.05.2025
Вучич прокомментировал петицию о досрочных выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич назвал "бессмысленной глупостью" петицию о проведении досрочных выборов в Сербии, которую в его администрацию подали... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:44:00+03:00
2025-05-24T16:44:00+03:00
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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал "бессмысленной глупостью" петицию о проведении досрочных выборов в Сербии, которую в его администрацию подали представители академических кругов. Преподаватели высших учебных заведений Сербии накануне передали в администрацию президента "академическую петицию" с требованием о назначении даты досрочных парламентских выборов, где стоят немногим более 1,5 тысячи имен и фамилий преподавателей, доцентов и профессоров вузов. Как заметили местные СМИ, в петиции отсутствуют номера личных документов подавших и их подписи. "Петиций много, вчера получил четыре петиции и одна была для меня особенно интересной. Мне написали дети из муниципалитетов Рашка и Сьеница о дорогах на горном массиве Голия (юго-запад Сербии – ред.). Это было намного интереснее, чем бессмысленные глупости неуполномоченных лиц, которые не имеют права принимать какие-либо решения об этом, но хорошо, что вопрос находится в руках уполномоченного лица, народ не должен волноваться. Выборы будут, когда в этом возникнет потребность, а народ пусть думает о повышении зарплат, пенсий и том, как дальше бороться и работать", - заявил Вучич в субботу в эфире Pink TV. Протестующие полгода в Сербии студенты и сторонники оппозиции в начале мая потребовали проведения досрочных парламентских выборов. Решение было принято на "пленумах" – студенческих органах самоуправления. Спикер парламента Ана Брнабич отвергла это требование и указала, что решение о назначении даты волеизъявления по закону принимает президент республики Александр Вучич, которого демонстранты называют "неуполномоченной фигурой". С момента прихода к власти в 2012 году Сербской прогрессивной партии Вучича в стране состоялись шесть парламентских выборов, пять из которых были досрочными, кроме периода 2016-2020 годов. Новый состав кабмина во главе с эндокринологом и университетским преподавателем Джуро Мацутом был утвержден Скупщиной (парламентом) 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления. На основных постах нынешние министры совпадают с предыдущим кабмином. Единственное ключевое отличие – отсутствие в списке вице-премьера Александра Вулина, ранее последовательно возглавлявшего минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии, на отсутствии которого в кабмине настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, число жертв которого в марте достигло 16 человек.
https://ria.ru/20250510/serbiya-2016196152.html
https://ria.ru/20250412/serbija-2010925138.html
https://ria.ru/20250513/vuchich--2016652792.html
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в мире, сербия, александр вучич, ана брнабич, александр вулин, евросоюз, брикс
В мире, Сербия, Александр Вучич, Ана Брнабич, Александр Вулин, Евросоюз, БРИКС
Вучич прокомментировал петицию о досрочных выборах в Сербии

Вучич назвал петицию о досрочных выборах в Сербии бессмысленной глупостью

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал "бессмысленной глупостью" петицию о проведении досрочных выборов в Сербии, которую в его администрацию подали представители академических кругов.
Преподаватели высших учебных заведений Сербии накануне передали в администрацию президента "академическую петицию" с требованием о назначении даты досрочных парламентских выборов, где стоят немногим более 1,5 тысячи имен и фамилий преподавателей, доцентов и профессоров вузов. Как заметили местные СМИ, в петиции отсутствуют номера личных документов подавших и их подписи.
Президент Сербии Александр Вучич на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич
10 мая, 13:00
«
"Петиций много, вчера получил четыре петиции и одна была для меня особенно интересной. Мне написали дети из муниципалитетов Рашка и Сьеница о дорогах на горном массиве Голия (юго-запад Сербии – ред.). Это было намного интереснее, чем бессмысленные глупости неуполномоченных лиц, которые не имеют права принимать какие-либо решения об этом, но хорошо, что вопрос находится в руках уполномоченного лица, народ не должен волноваться. Выборы будут, когда в этом возникнет потребность, а народ пусть думает о повышении зарплат, пенсий и том, как дальше бороться и работать", - заявил Вучич в субботу в эфире Pink TV.
Протестующие полгода в Сербии студенты и сторонники оппозиции в начале мая потребовали проведения досрочных парламентских выборов. Решение было принято на "пленумах" – студенческих органах самоуправления. Спикер парламента Ана Брнабич отвергла это требование и указала, что решение о назначении даты волеизъявления по закону принимает президент республики Александр Вучич, которого демонстранты называют "неуполномоченной фигурой".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Сербии назвали цель нового движения в поддержку Вучича
12 апреля, 19:37
С момента прихода к власти в 2012 году Сербской прогрессивной партии Вучича в стране состоялись шесть парламентских выборов, пять из которых были досрочными, кроме периода 2016-2020 годов. Новый состав кабмина во главе с эндокринологом и университетским преподавателем Джуро Мацутом был утвержден Скупщиной (парламентом) 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления.
На основных постах нынешние министры совпадают с предыдущим кабмином. Единственное ключевое отличие – отсутствие в списке вице-премьера Александра Вулина, ранее последовательно возглавлявшего минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии, на отсутствии которого в кабмине настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, число жертв которого в марте достигло 16 человек.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Вучич заявил, что в ЕС недовольны его поездкой в Россию
13 мая, 12:12
 
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