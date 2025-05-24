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"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
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19:30 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/vsu-2018896309.html
"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ
"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ
На британских базах для обучения боевиков ВСУ воссоздаются реальные боевые условия, пишет британская The Times. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:30:00+03:00
2025-05-24T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
восточная англия
ирак
афганистан
вооруженные силы украины
нато
украина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На британских базах для обучения боевиков ВСУ воссоздаются реальные боевые условия, пишет британская The Times."Солдаты и призывники обучаются приемам борьбы с российскими военнослужащими на засекреченной базе, где кропотливо воссоздаются внешний облик, звуки и даже запахи конфликта. Иногда на заборах развешивают внутренности животных с местной бойни. Роль раненых играют инвалиды, они кричат и зовут маму, а над головой ревет какофония из записанных звуков выстрелов и стрекотания беспилотников", — говорится в материале."Мы пытаемся подать все так, чтобы оно выглядело, звучало и, возможно, даже пахло как настоящее поле боя”, - заявил изданию подполковник Бен Ирвин-Кларк, отвечающий за специальную подготовку на секретной военной базе в Восточной Англии. Как упоминается в публикации, ранее он тренировал военных перед отправкой в Ирак и Афганистан и водил подопечных в морг на вскрытие, чтобы бойцы привыкли к виду трупов.Ранее сбежавший из лагеря НАТО под Манчестером в Великобритании бывший боец ВСУ Валерий сообщил, что обучение для мобилизованных украинцев было направлено на общую первичную военную подготовку, при этом обучавшихся не учили пользоваться западной военной техникой, а в качестве стрелкового оружия предлагали пользоваться автоматом Калашникова, произведенным в Молдавии.Экс-боевик также отметил, что инструкторы в учебном центре НАТО мало общались со своими подопечными, при этом украинских мобилизованных держали за забором с колючей проволокой и выход в город им был запрещен, лагерь они покидали только для выезда на стрельбище.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html
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в мире, восточная англия, ирак, афганистан, вооруженные силы украины, нато, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Восточная Англия, Ирак, Афганистан, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Великобритания
"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ

Times: для ВСУ на британских базах воссоздают боевые условия конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На британских базах для обучения боевиков ВСУ воссоздаются реальные боевые условия, пишет британская The Times.
"Солдаты и призывники обучаются приемам борьбы с российскими военнослужащими на засекреченной базе, где кропотливо воссоздаются внешний облик, звуки и даже запахи конфликта. Иногда на заборах развешивают внутренности животных с местной бойни. Роль раненых играют инвалиды, они кричат и зовут маму, а над головой ревет какофония из записанных звуков выстрелов и стрекотания беспилотников", — говорится в материале.
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"Мы пытаемся подать все так, чтобы оно выглядело, звучало и, возможно, даже пахло как настоящее поле боя”, - заявил изданию подполковник Бен Ирвин-Кларк, отвечающий за специальную подготовку на секретной военной базе в Восточной Англии. Как упоминается в публикации, ранее он тренировал военных перед отправкой в Ирак и Афганистан и водил подопечных в морг на вскрытие, чтобы бойцы привыкли к виду трупов.
Ранее сбежавший из лагеря НАТО под Манчестером в Великобритании бывший боец ВСУ Валерий сообщил, что обучение для мобилизованных украинцев было направлено на общую первичную военную подготовку, при этом обучавшихся не учили пользоваться западной военной техникой, а в качестве стрелкового оружия предлагали пользоваться автоматом Калашникова, произведенным в Молдавии.
Экс-боевик также отметил, что инструкторы в учебном центре НАТО мало общались со своими подопечными, при этом украинских мобилизованных держали за забором с колючей проволокой и выход в город им был запрещен, лагерь они покидали только для выезда на стрельбище.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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