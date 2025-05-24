https://ria.ru/20250524/vsu-2018896309.html

"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ

"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ

На британских базах для обучения боевиков ВСУ воссоздаются реальные боевые условия, пишет британская The Times. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:30:00+03:00

2025-05-24T19:30:00+03:00

2025-05-24T19:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

нато

украина

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На британских базах для обучения боевиков ВСУ воссоздаются реальные боевые условия, пишет британская The Times."Солдаты и призывники обучаются приемам борьбы с российскими военнослужащими на засекреченной базе, где кропотливо воссоздаются внешний облик, звуки и даже запахи конфликта. Иногда на заборах развешивают внутренности животных с местной бойни. Роль раненых играют инвалиды, они кричат и зовут маму, а над головой ревет какофония из записанных звуков выстрелов и стрекотания беспилотников", — говорится в материале."Мы пытаемся подать все так, чтобы оно выглядело, звучало и, возможно, даже пахло как настоящее поле боя”, - заявил изданию подполковник Бен Ирвин-Кларк, отвечающий за специальную подготовку на секретной военной базе в Восточной Англии. Как упоминается в публикации, ранее он тренировал военных перед отправкой в Ирак и Афганистан и водил подопечных в морг на вскрытие, чтобы бойцы привыкли к виду трупов.Ранее сбежавший из лагеря НАТО под Манчестером в Великобритании бывший боец ВСУ Валерий сообщил, что обучение для мобилизованных украинцев было направлено на общую первичную военную подготовку, при этом обучавшихся не учили пользоваться западной военной техникой, а в качестве стрелкового оружия предлагали пользоваться автоматом Калашникова, произведенным в Молдавии.Экс-боевик также отметил, что инструкторы в учебном центре НАТО мало общались со своими подопечными, при этом украинских мобилизованных держали за забором с колючей проволокой и выход в город им был запрещен, лагерь они покидали только для выезда на стрельбище.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html

https://ria.ru/20250524/ukraina-2018880739.html

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