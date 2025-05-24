https://ria.ru/20250524/vsu-2018866031.html
ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР
ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР
Украинские военные проводили контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:21:00+03:00
2025-05-24T16:21:00+03:00
2025-05-24T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
отрадное
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные проводили контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное в ДНР, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "Они всегда пытаются контратаковать, но это пресекается, потому что мы контролируем большинство дорог, большинство подходов. Также их маршруты все вычисляем и постоянно дежурим, также маршруты БПЛА вычисляем", - сказал "Фил". Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики, сообщило в субботу Минобороны России.
https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018838538.html
отрадное
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отрадное, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР
ВСУ пытались контратаковать и вернуть контроль над Отрадным в ДНР