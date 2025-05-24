https://ria.ru/20250524/vsu-2018866031.html

ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР

ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025

ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР

Украинские военные проводили контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:21:00+03:00

2025-05-24T16:21:00+03:00

2025-05-24T16:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

отрадное

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные проводили контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное в ДНР, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "Они всегда пытаются контратаковать, но это пресекается, потому что мы контролируем большинство дорог, большинство подходов. Также их маршруты все вычисляем и постоянно дежурим, также маршруты БПЛА вычисляем", - сказал "Фил". Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики, сообщило в субботу Минобороны России.

https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018838538.html

отрадное

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

отрадное, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)