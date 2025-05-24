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ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/vsu-2018866031.html
ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР
ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР
Украинские военные проводили контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:21:00+03:00
2025-05-24T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
отрадное
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные проводили контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное в ДНР, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "Они всегда пытаются контратаковать, но это пресекается, потому что мы контролируем большинство дорог, большинство подходов. Также их маршруты все вычисляем и постоянно дежурим, также маршруты БПЛА вычисляем", - сказал "Фил". Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики, сообщило в субботу Минобороны России.
https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018838538.html
отрадное
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отрадное, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ пытались вернуть контроль над Отрадным в ДНР

ВСУ пытались контратаковать и вернуть контроль над Отрадным в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные проводили контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное в ДНР, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил".
"Они всегда пытаются контратаковать, но это пресекается, потому что мы контролируем большинство дорог, большинство подходов. Также их маршруты все вычисляем и постоянно дежурим, также маршруты БПЛА вычисляем", - сказал "Фил".
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики, сообщило в субботу Минобороны России.
Водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР
13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеОтрадноеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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