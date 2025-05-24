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ВСУ признали, что системам Patriot сложно перехватывать российские ракеты
ВСУ признали, что системам Patriot сложно перехватывать российские ракеты - РИА Новости, 24.05.2025
ВСУ признали, что системам Patriot сложно перехватывать российские ракеты
Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:58:00+03:00
2025-05-24T13:58:00+03:00
2025-05-24T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты. "Системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать, как нам бы того хотелось", - заявил Игнат в эфире украинского новостного телемарафона, добавив, что системе Patriot сложно предвидеть точку перехвата цели.
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина
Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ признали, что системам Patriot сложно перехватывать российские ракеты
Командир ВСУ Игнат: системам ПВО Patriot сложно перехватывать российские ракеты