https://ria.ru/20250524/vsu-2018843832.html

ВСУ признали, что системам Patriot сложно перехватывать российские ракеты

ВСУ признали, что системам Patriot сложно перехватывать российские ракеты - РИА Новости, 24.05.2025

ВСУ признали, что системам Patriot сложно перехватывать российские ракеты

Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:58:00+03:00

2025-05-24T13:58:00+03:00

2025-05-24T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты. "Системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать, как нам бы того хотелось", - заявил Игнат в эфире украинского новостного телемарафона, добавив, что системе Patriot сложно предвидеть точку перехвата цели.

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, в мире, украина