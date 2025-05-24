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Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/vsu-2018833986.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:35:00+03:00
2025-05-24T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018832455.html
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в мире, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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