https://ria.ru/20250524/vsu-2018833986.html

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:35:00+03:00

2025-05-24T12:35:00+03:00

2025-05-24T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018832455.html

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в мире, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)