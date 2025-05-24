https://ria.ru/20250524/vsu-2018833986.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:35:00+03:00
2025-05-24T12:35:00+03:00
2025-05-24T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988085818_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_16531208e52f2e38988c135f538b59b5.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018832455.html
сумская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988085818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd3225f3f4e13b33c50cf23c774e376d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий группировки "Север"