https://ria.ru/20250524/vsu-2018810064.html

Украинский пленный рассказал о самодурстве командиров ВСУ

Украинский пленный рассказал о самодурстве командиров ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

Украинский пленный рассказал о самодурстве командиров ВСУ

Украинский военнослужащий Виталий Гунтер, взятый российскими бойцами в плен, рассказал, как в ВСУ за проступки сажают в яму, а некоторые командиры доходят до... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:44:00+03:00

2025-05-24T08:44:00+03:00

2025-05-24T08:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий Виталий Гунтер, взятый российскими бойцами в плен, рассказал, как в ВСУ за проступки сажают в яму, а некоторые командиры доходят до того, что запрещают своим подчинённым пить воду, сообщили в Минобороны РФ. "По его словам, уже после 45 дней подготовки на полигоне новобранцев практически не осталось, их всех забрали в войска. Да и способы поддержания воинской дисциплины были своеобразными. За проступки и нарушения жестко наказывали – сажали в яму", - говорится в сообщении. "Кто-то не допил бутылку воды, а старший полигона нашел эту бутылку и объявил "сухой закон", запретив пить воду", - приводит МО РФ слова Гунтера. Военнопленный на Украине сам пришёл в военкомат по повестке и даже прошел курс подготовки на полигоне в составе учебного подразделения, правда, потом разочаровался. Перед тем, как отправить Гунтера и его сослуживцев на задание, в ходе которого он был взят в плен, командир показывал карту на планшете, а точку, куда надо отправиться в бой, военные сфотографировали на телефон. "Мы прятались в каком-то железном контейнере, и, пока мы там сидели, по нам били и дронами, и снарядами. Ну а что, мы же просто тупо мясо", - сказал Гунтер.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html

https://ria.ru/20250524/voennye-2018795895.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины