https://ria.ru/20250524/vsu-2018805784.html

Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы

Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы - РИА Новости, 24.05.2025

Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы

Священники при нападении ВСУ эвакуировали из храма Рождества Христова в селе Уланок Курской области старинные иконы, которые уже приходилось спасать во время... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T07:19:00+03:00

2025-05-24T07:19:00+03:00

2025-05-24T07:19:00+03:00

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Священники при нападении ВСУ эвакуировали из храма Рождества Христова в селе Уланок Курской области старинные иконы, которые уже приходилось спасать во время гражданской и Великой Отечественной войн, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. "В Уланке мы вывезли старинные иконы, которые мы уже третий раз поставили: в первый раз в гражданскую войну спасали, второй раз в Великую Отечественную, и в третий раз уже мы вот сейчас спасли эти иконы. Там даже ещё на церковнославянском языке было написано о первых двух событиях", – рассказал протоиерей. Он отметил, что обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ подверглись практически все храмы Суджанского церковного округа, в частности, в Борках, Черкасском Поречном, Казачьей Локне, Малой Локне, Погребках, Уланке, Заолешенке и других. По его сведениям, в Малой Локне разрушены храмы в селе и в женской колонии, храм в Погребках поврежден до необходимости сноса, в храме в Уланке повреждены купола/ По информации на сайте министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, объектами культурного наследия, подвергшимся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ, признаны храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, поврежденных во время боевых действий. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)