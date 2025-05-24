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Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы - РИА Новости, 24.05.2025
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07:19 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/vsu-2018805784.html
Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы
Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы - РИА Новости, 24.05.2025
Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы
Священники при нападении ВСУ эвакуировали из храма Рождества Христова в селе Уланок Курской области старинные иконы, которые уже приходилось спасать во время... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T07:19:00+03:00
2025-05-24T07:19:00+03:00
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Священники при нападении ВСУ эвакуировали из храма Рождества Христова в селе Уланок Курской области старинные иконы, которые уже приходилось спасать во время гражданской и Великой Отечественной войн, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. "В Уланке мы вывезли старинные иконы, которые мы уже третий раз поставили: в первый раз в гражданскую войну спасали, второй раз в Великую Отечественную, и в третий раз уже мы вот сейчас спасли эти иконы. Там даже ещё на церковнославянском языке было написано о первых двух событиях", – рассказал протоиерей. Он отметил, что обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ подверглись практически все храмы Суджанского церковного округа, в частности, в Борках, Черкасском Поречном, Казачьей Локне, Малой Локне, Погребках, Уланке, Заолешенке и других. По его сведениям, в Малой Локне разрушены храмы в селе и в женской колонии, храм в Погребках поврежден до необходимости сноса, в храме в Уланке повреждены купола/ По информации на сайте министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, объектами культурного наследия, подвергшимся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ, признаны храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, поврежденных во время боевых действий. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы

Протоиерей Зинченко: при нападении ВСУ в Курской области спасли старинные иконы

CC BY 3.0 / Илга Гондарева / Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области
Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
CC BY 3.0 / Илга Гондарева /
Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Священники при нападении ВСУ эвакуировали из храма Рождества Христова в селе Уланок Курской области старинные иконы, которые уже приходилось спасать во время гражданской и Великой Отечественной войн, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
"В Уланке мы вывезли старинные иконы, которые мы уже третий раз поставили: в первый раз в гражданскую войну спасали, второй раз в Великую Отечественную, и в третий раз уже мы вот сейчас спасли эти иконы. Там даже ещё на церковнославянском языке было написано о первых двух событиях", – рассказал протоиерей.
Он отметил, что обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ подверглись практически все храмы Суджанского церковного округа, в частности, в Борках, Черкасском Поречном, Казачьей Локне, Малой Локне, Погребках, Уланке, Заолешенке и других. По его сведениям, в Малой Локне разрушены храмы в селе и в женской колонии, храм в Погребках поврежден до необходимости сноса, в храме в Уланке повреждены купола/
По информации на сайте министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, объектами культурного наследия, подвергшимся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ, признаны храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, поврежденных во время боевых действий.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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