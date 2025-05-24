Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен
ВСУ массово сдавались в плен при взятии металлургического комбината имени Ильича
Вид Мариуполя. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени Ильича.
"Добрый" сейчас служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды.
По его словам, при штурме металлургического комбината имени Ильича у его группы была боевая задача - выявить огневые точки, чтобы подавить их артиллерией или огнем тяжелой техники, а затем "втянуться" в здание, занять оборону и развить наступление.
"ВСУ, да, были на заводе (имени Ильича - ред.), они оказывали сопротивление. И если на пути идет сопротивление, мы наводили туда "арту" (артиллерию - ред.), она отрабатывала, мы "затягивались" дальше. Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно", - вспоминает "Добрый".
По его словам, затем его группа участвовала в штурме завода "Азовсталь".
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.