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Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен - РИА Новости, 24.05.2025
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен
Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:36:00+03:00
2025-05-24T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
мариуполь
владимир путин
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени Ильича. "Добрый" сейчас служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды. По его словам, при штурме металлургического комбината имени Ильича у его группы была боевая задача - выявить огневые точки, чтобы подавить их артиллерией или огнем тяжелой техники, а затем "втянуться" в здание, занять оборону и развить наступление. "ВСУ, да, были на заводе (имени Ильича - ред.), они оказывали сопротивление. И если на пути идет сопротивление, мы наводили туда "арту" (артиллерию - ред.), она отрабатывала, мы "затягивались" дальше. Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно", - вспоминает "Добрый". По его словам, затем его группа участвовала в штурме завода "Азовсталь". Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250523/vsu-2018575441.html
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен

ВСУ массово сдавались в плен при взятии металлургического комбината имени Ильича

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид Мариуполя
Вид Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени Ильича.
"Добрый" сейчас служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Девять боевиков ВСУ сдались после закинутых в опорник мин, рассказал боец
Вчера, 07:04
По его словам, при штурме металлургического комбината имени Ильича у его группы была боевая задача - выявить огневые точки, чтобы подавить их артиллерией или огнем тяжелой техники, а затем "втянуться" в здание, занять оборону и развить наступление.
"ВСУ, да, были на заводе (имени Ильича - ред.), они оказывали сопротивление. И если на пути идет сопротивление, мы наводили туда "арту" (артиллерию - ред.), она отрабатывала, мы "затягивались" дальше. Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно", - вспоминает "Добрый".
По его словам, затем его группа участвовала в штурме завода "Азовсталь".
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Жительница Мариуполя рассказала о восстановлении своего дома
20 мая, 08:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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