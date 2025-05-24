https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html

Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен

Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен - РИА Новости, 24.05.2025

Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен

Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:36:00+03:00

2025-05-24T05:36:00+03:00

2025-05-24T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

мариуполь

владимир путин

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени Ильича. "Добрый" сейчас служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды. По его словам, при штурме металлургического комбината имени Ильича у его группы была боевая задача - выявить огневые точки, чтобы подавить их артиллерией или огнем тяжелой техники, а затем "втянуться" в здание, занять оборону и развить наступление. "ВСУ, да, были на заводе (имени Ильича - ред.), они оказывали сопротивление. И если на пути идет сопротивление, мы наводили туда "арту" (артиллерию - ред.), она отрабатывала, мы "затягивались" дальше. Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно", - вспоминает "Добрый". По его словам, затем его группа участвовала в штурме завода "Азовсталь". Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250523/vsu-2018575441.html

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017982767.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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россия, донецкая народная республика, мариуполь, владимир путин, вооруженные силы украины