https://ria.ru/20250524/vsu-2018801027.html

Воевавшего за ВСУ австралийского наемника несколько раз не приняли в армию

Воевавшего за ВСУ австралийского наемника несколько раз не приняли в армию - РИА Новости, 24.05.2025

Воевавшего за ВСУ австралийского наемника несколько раз не приняли в армию

Воевавшего за ВСУ австралийского наемника Калеба Листа несколько раз не приняли служить в вооруженные силы родной страны, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T04:32:00+03:00

2025-05-24T04:32:00+03:00

2025-05-24T04:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воевавшего за ВСУ австралийского наемника Калеба Листа несколько раз не приняли служить в вооруженные силы родной страны, выяснило РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил Листа к 14 годам колонии строгого режима. Судом было было установлено, что в феврале 2022 года Лист через Польшу прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион. С мая 2023 по февраль 2025 года в должности оператора батальона территориальной обороны 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ наемник участвовал в боевых действиях против военнослужащих российской армии. "Тем, кто не знает. Скоро я увольняюсь и 9 мая еду во Францию пытаться вступить во Французский иностранный легион после моих многочисленных провалившихся попыток вступить в Силы обороны Австралии (Australian Defence Force, ADF - ред. )", - написал он 19 февраля 2022 года в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250418/naemnik-2012013886.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины