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Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр" - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 24.05.2025 (обновлено: 04:11 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/vsu-2018800540.html
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр" - РИА Новости, 24.05.2025
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T04:10:00+03:00
2025-05-24T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав из разных подразделений, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве. "После больших неудач в Курской области и с начала массового отступления ВСУ с данного участка, противник активно вел хаотичную переброску войск в приграничные районы, пытаясь "заткнуть бреши" в оборонительных порядках", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что украинские подразделения одной бригады могли участвовать в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, а в составе одной штурмовой группы могли действовать военнослужащие из разных частей ВСУ. "Высшее командование дробило и перемешивало личный состав между собой, что сказывалось на боеспособности. Внутри "перемешанных" подразделений противник держал оборону, не зная о действиях друг друга, без предварительной подготовки и боевого слаживания", — добавил он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018791304.html
https://ria.ru/20250523/granaty-2018589254.html
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курская область, россия, суджа, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"

ВСУ при отступлении из Курской области применили тактику затыкания дыр

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав из разных подразделений, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.
"После больших неудач в Курской области и с начала массового отступления ВСУ с данного участка, противник активно вел хаотичную переброску войск в приграничные районы, пытаясь "заткнуть бреши" в оборонительных порядках", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что украинские подразделения одной бригады могли участвовать в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, а в составе одной штурмовой группы могли действовать военнослужащие из разных частей ВСУ.
"Высшее командование дробило и перемешивало личный состав между собой, что сказывалось на боеспособности. Внутри "перемешанных" подразделений противник держал оборону, не зная о действиях друг друга, без предварительной подготовки и боевого слаживания", — добавил он.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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