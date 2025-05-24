https://ria.ru/20250524/vozvraschenie-2018810672.html

СМИ сообщили о возвращении крупного производителя автомобилей в Россию

СМИ сообщили о возвращении крупного производителя автомобилей в Россию - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ сообщили о возвращении крупного производителя автомобилей в Россию

Автомобили японской компании Mazda вернулись на российский рынок, пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу ООО "Мазда Мотор Рус". РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:53:00+03:00

2025-05-24T08:53:00+03:00

2025-05-24T16:48:00+03:00

экономика

авто

китай

россия

владимир путин

денис мантуров

мазда мотор рус

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Автомобили японской компании Mazda вернулись на российский рынок, пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу ООО "Мазда Мотор Рус"."Сейчас у дилеров представлены две модели: Mazda CX-5 и Mazda CX-50", — говорится в публикации.В материале указали, что машины официально поставляют в Россию напрямую из Китая. На них распространяется гарантия сроком три года или сто тысяч километров пробега.Кроме того, в статье подчеркнули, что автомобили собираются для европейского рынка и в них отсутствует русификация: доступны лишь китайский и английский языки.Отмечается, что попытка самостоятельно установить русский язык может привести к поломке машины и дорогому ремонту.Российские власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, глава государства Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля", добавил он.

https://ria.ru/20250514/brend-2016874830.html

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экономика, авто, китай, россия, владимир путин, денис мантуров, мазда мотор рус