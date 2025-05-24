https://ria.ru/20250524/volodin-2018817265.html

Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2025

Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T10:08:00+03:00

2025-05-24T10:08:00+03:00

2025-05-24T10:08:00+03:00

религия

вячеслав володин

госдума рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю Вас с Днем тезоименитства. Ваше благословенное служение Русской православной церкви, нашим гражданам и стране способствует сохранению традиционных ценностей и укреплению духовно-нравственных основ общества", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.Он отметил, что служение патриарха Кирилла вносит значимый вклад в защиту исторической правды, развитие межрелигиозного диалога, воспитание подрастающего поколения на принципах добра и взаимоуважения. "Желаю Вам, Ваше Святейшество, здоровья, душевных сил и всего наилучшего", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017698326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь