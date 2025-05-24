https://ria.ru/20250524/volodin-2018817265.html
Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2025
Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:08:00+03:00
2025-05-24T10:08:00+03:00
2025-05-24T10:08:00+03:00
религия
вячеслав володин
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русская православная церковь
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю Вас с Днем тезоименитства. Ваше благословенное служение Русской православной церкви, нашим гражданам и стране способствует сохранению традиционных ценностей и укреплению духовно-нравственных основ общества", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.Он отметил, что служение патриарха Кирилла вносит значимый вклад в защиту исторической правды, развитие межрелигиозного диалога, воспитание подрастающего поколения на принципах добра и взаимоуважения. "Желаю Вам, Ваше Святейшество, здоровья, душевных сил и всего наилучшего", - добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017698326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь
Религия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь
Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение традиционных ценностей