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Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2025
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Религия
 
10:08 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/volodin-2018817265.html
Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2025
Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:08:00+03:00
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религия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю Вас с Днем тезоименитства. Ваше благословенное служение Русской православной церкви, нашим гражданам и стране способствует сохранению традиционных ценностей и укреплению духовно-нравственных основ общества", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.Он отметил, что служение патриарха Кирилла вносит значимый вклад в защиту исторической правды, развитие межрелигиозного диалога, воспитание подрастающего поколения на принципах добра и взаимоуважения. "Желаю Вам, Ваше Святейшество, здоровья, душевных сил и всего наилучшего", - добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017698326.html
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вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь
Религия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь
Володин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение традиционных ценностей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и патриарх Кирилл
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщается на сайте Госдумы.
«
"Поздравляю Вас с Днем тезоименитства. Ваше благословенное служение Русской православной церкви, нашим гражданам и стране способствует сохранению традиционных ценностей и укреплению духовно-нравственных основ общества", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Он отметил, что служение патриарха Кирилла вносит значимый вклад в защиту исторической правды, развитие межрелигиозного диалога, воспитание подрастающего поколения на принципах добра и взаимоуважения.
"Желаю Вам, Ваше Святейшество, здоровья, душевных сил и всего наилучшего", - добавил председатель Госдумы.
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РелигияВячеслав ВолодинГосдума РФРусская православная церковь
 
 
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