https://ria.ru/20250524/volodin-2018810394.html
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности - РИА Новости, 24.05.2025
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с днем славянской письменности и культуры, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:51:00+03:00
2025-05-24T08:51:00+03:00
2025-05-24T08:51:00+03:00
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русская православная церковь
день славянской письменности и культуры
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с днем славянской письменности и культуры, сообщается на сайте Госдумы. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. "Мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, положивших начало славянской письменности", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он отметил, что созданный просветителями алфавит стал основой для формирования родного, русского языка, объединения братских народов и возникновения великой русской литературы как неотъемлемой части культурного наследия России. "Важно сохранять многовековые традиции и укреплять духовно-нравственные ценности общества", - добавил председатель Госдумы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь, День славянской письменности и культуры, Общество
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности и культуры