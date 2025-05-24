https://ria.ru/20250524/volodin-2018810394.html

Володин поздравил россиян с днем славянской письменности

Володин поздравил россиян с днем славянской письменности - РИА Новости, 24.05.2025

Володин поздравил россиян с днем славянской письменности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с днем славянской письменности и культуры, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:51:00+03:00

2025-05-24T08:51:00+03:00

2025-05-24T08:51:00+03:00

россия

вячеслав володин

госдума рф

русская православная церковь

день славянской письменности и культуры

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с днем славянской письменности и культуры, сообщается на сайте Госдумы. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. "Мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, положивших начало славянской письменности", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он отметил, что созданный просветителями алфавит стал основой для формирования родного, русского языка, объединения братских народов и возникновения великой русской литературы как неотъемлемой части культурного наследия России. "Важно сохранять многовековые традиции и укреплять духовно-нравственные ценности общества", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250506/norma-2015385647.html

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Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры, общество