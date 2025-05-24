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Володин поздравил россиян с днем славянской письменности - РИА Новости, 24.05.2025
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08:51 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/volodin-2018810394.html
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности - РИА Новости, 24.05.2025
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с днем славянской письменности и культуры, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:51:00+03:00
2025-05-24T08:51:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
русская православная церковь
день славянской письменности и культуры
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с днем славянской письменности и культуры, сообщается на сайте Госдумы. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. "Мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, положивших начало славянской письменности", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он отметил, что созданный просветителями алфавит стал основой для формирования родного, русского языка, объединения братских народов и возникновения великой русской литературы как неотъемлемой части культурного наследия России. "Важно сохранять многовековые традиции и укреплять духовно-нравственные ценности общества", - добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250506/norma-2015385647.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь, День славянской письменности и культуры, Общество
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности

Володин поздравил россиян с днем славянской письменности и культуры

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с днем славянской письменности и культуры, сообщается на сайте Госдумы.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.
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6 мая, 19:56
"Мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, положивших начало славянской письменности", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он отметил, что созданный просветителями алфавит стал основой для формирования родного, русского языка, объединения братских народов и возникновения великой русской литературы как неотъемлемой части культурного наследия России.
"Важно сохранять многовековые традиции и укреплять духовно-нравственные ценности общества", - добавил председатель Госдумы.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФРусская православная церковьДень славянской письменности и культурыОбщество
 
 
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