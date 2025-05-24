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Военный рассказал подробности освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/voennye-2018851428.html
Военный рассказал подробности освобождения Отрадного в ДНР
Военный рассказал подробности освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
Военный рассказал подробности освобождения Отрадного в ДНР
Российские военные освободили поселок Отрадное в ДНР, обойдя укрепления ВСУ, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:45:00+03:00
2025-05-24T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
отрадное
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Российские военные освободили поселок Отрадное в ДНР, обойдя укрепления ВСУ, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "Отрадное было даже, наверное, немножко легче освободить, чем Богатырь, потому что наши штурмовики довольно-таки удачно затекли туда, заняли там позиции… Судя по тому, как ребята туда легко зашли, у них укрепления были на восточной части, они ждали нас с востока. Но умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Зашли с юга, зашли, грубо говоря, восточным "опорникам" в тыл, и им пришлось их оставить", - сказал "Фил". По его словам, благодаря такой тактике удалось освободить населенный пункт без сильного сопротивления противника. "По информации не было никакого жесткого сопротивления. Они зашли очень довольно-таки легко, но потом началось с приходом ночи большое количество этих коптеров "Баба-Яга", начали разбирать наши позиции уже, где ребята закрепились", - добавил он. Ранее в субботу министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. По информации МО РФ, освобождением занимались военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток".
https://ria.ru/20250524/plennye-2018840901.html
https://ria.ru/20250422/preobrazhenka-2012641070.html
отрадное
донецкая народная республика
россия
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отрадное, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Военный рассказал подробности освобождения Отрадного в ДНР

Российские военные освободили поселок Отрадное в ДНР, обойдя укрепления ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Российские военные освободили поселок Отрадное в ДНР, обойдя укрепления ВСУ, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил".
"Отрадное было даже, наверное, немножко легче освободить, чем Богатырь, потому что наши штурмовики довольно-таки удачно затекли туда, заняли там позиции… Судя по тому, как ребята туда легко зашли, у них укрепления были на восточной части, они ждали нас с востока. Но умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Зашли с юга, зашли, грубо говоря, восточным "опорникам" в тыл, и им пришлось их оставить", - сказал "Фил".
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По его словам, благодаря такой тактике удалось освободить населенный пункт без сильного сопротивления противника.
"По информации не было никакого жесткого сопротивления. Они зашли очень довольно-таки легко, но потом началось с приходом ночи большое количество этих коптеров "Баба-Яга", начали разбирать наши позиции уже, где ребята закрепились", - добавил он.
Ранее в субботу министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. По информации МО РФ, освобождением занимались военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеОтрадноеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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