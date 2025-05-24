https://ria.ru/20250524/voennye-2018828549.html

ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА под Миропольем

ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА под Миропольем - РИА Новости, 24.05.2025

ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА под Миропольем

Бойцы российской группировки "Север" точечным артиллерийским огнем уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками под Миропольем в Сумской области,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:46:00+03:00

2025-05-24T11:46:00+03:00

2025-05-24T11:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

суджанский район

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КУРСК, 24 мая - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Север" точечным артиллерийским огнем уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками под Миропольем в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-й армейского корпуса группировки войск "Север". "Артиллерийское орудие Д-30 22 мотострелкового полка группировки войск "Север", прицельным огнем, работая по выявленным разведкой целям, уничтожило в окрестностях Мирополья Сумской области 3 пункта управления БПЛА украинских боевиков", - сообщил агентству офицер 22 мотострелкового полка 44 армейского корпуса с позывным "Витязь". По словам собеседника агентства, цели были уничтожены вместе с находившимся на них, в момент нанесения ударов, личным составом. Снятые с разведывательного БПЛА кадры объективного контроля, подтверждающие поражение целей, переданы агентству. Село Мирополье находится у границы с Россией. С российской стороны находится недавно освобожденный от украинской оккупации Суджанский район Курской области.

https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016607119.html

сумская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, россия, суджанский район