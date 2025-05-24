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ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА под Миропольем - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/voennye-2018828549.html
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА под Миропольем
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА под Миропольем - РИА Новости, 24.05.2025
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА под Миропольем
Бойцы российской группировки "Север" точечным артиллерийским огнем уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками под Миропольем в Сумской области,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:46:00+03:00
2025-05-24T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
суджанский район
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КУРСК, 24 мая - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Север" точечным артиллерийским огнем уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками под Миропольем в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-й армейского корпуса группировки войск "Север". "Артиллерийское орудие Д-30 22 мотострелкового полка группировки войск "Север", прицельным огнем, работая по выявленным разведкой целям, уничтожило в окрестностях Мирополья Сумской области 3 пункта управления БПЛА украинских боевиков", - сообщил агентству офицер 22 мотострелкового полка 44 армейского корпуса с позывным "Витязь". По словам собеседника агентства, цели были уничтожены вместе с находившимся на них, в момент нанесения ударов, личным составом. Снятые с разведывательного БПЛА кадры объективного контроля, подтверждающие поражение целей, переданы агентству. Село Мирополье находится у границы с Россией. С российской стороны находится недавно освобожденный от украинской оккупации Суджанский район Курской области.
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сумская область, россия, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Суджанский район
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА под Миропольем

Группировка "Север" уничтожила три пункта управления БПЛА под Миропольем

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов
Боевая работа артиллерийских расчетов - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов. Архивное фото
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КУРСК, 24 мая - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Север" точечным артиллерийским огнем уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками под Миропольем в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-й армейского корпуса группировки войск "Север".
«
"Артиллерийское орудие Д-30 22 мотострелкового полка группировки войск "Север", прицельным огнем, работая по выявленным разведкой целям, уничтожило в окрестностях Мирополья Сумской области 3 пункта управления БПЛА украинских боевиков", - сообщил агентству офицер 22 мотострелкового полка 44 армейского корпуса с позывным "Витязь".
По словам собеседника агентства, цели были уничтожены вместе с находившимся на них, в момент нанесения ударов, личным составом. Снятые с разведывательного БПЛА кадры объективного контроля, подтверждающие поражение целей, переданы агентству.
Село Мирополье находится у границы с Россией. С российской стороны находится недавно освобожденный от украинской оккупации Суджанский район Курской области.
Саперы - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 06:22
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияСуджанский район
 
 
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