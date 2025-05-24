https://ria.ru/20250524/voennye-2018795895.html

Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина

Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина - РИА Новости, 24.05.2025

Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина

Вернувшиеся в Россию из украинского плена военные поблагодарили президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и своих родных, кадры РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T01:39:00+03:00

2025-05-24T01:39:00+03:00

2025-05-24T10:06:00+03:00

россия

белоруссия

ссср

владимир путин

александр лукашенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вернувшиеся в Россию из украинского плена военные поблагодарили президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и своих родных, кадры с военными опубликовали "Вести". "Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание", — сказал освободившийся из плена военный. Другой военнопленный рассказал, что рад вернуться домой после преодоленных трудностей. "Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Очень-очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых", — поделился он. В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах — военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют. Россия, как сообщало Минобороны, вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250524/voennye-2018792014.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, ссср, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы украины