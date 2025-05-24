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Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина - РИА Новости, 24.05.2025
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01:39 24.05.2025 (обновлено: 10:06 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/voennye-2018795895.html
Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина
Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина - РИА Новости, 24.05.2025
Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина
Вернувшиеся в Россию из украинского плена военные поблагодарили президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и своих родных, кадры РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T01:39:00+03:00
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ссср
владимир путин
александр лукашенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вернувшиеся в Россию из украинского плена военные поблагодарили президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и своих родных, кадры с военными опубликовали "Вести". "Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание", — сказал освободившийся из плена военный. Другой военнопленный рассказал, что рад вернуться домой после преодоленных трудностей. "Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Очень-очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых", — поделился он. В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах — военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют. Россия, как сообщало Минобороны, вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
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россия, белоруссия, ссср, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Россия, Белоруссия, СССР, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины
Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина

Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина и Лукашенко

© Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Пресс-служба Минобороны России
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вернувшиеся в Россию из украинского плена военные поблагодарили президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и своих родных, кадры с военными опубликовали "Вести".
«
"Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание", — сказал освободившийся из плена военный.
Другой военнопленный рассказал, что рад вернуться домой после преодоленных трудностей.
"Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Очень-очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых", — поделился он.
В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах — военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют.
Россия, как сообщало Минобороны, вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Освобожденные из украинского плена военные развернули флаг России
00:28
 
РоссияБелоруссияСССРВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины
 
 
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