Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина
Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина и Лукашенко
© Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
© Пресс-служба Минобороны России
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вернувшиеся в Россию из украинского плена военные поблагодарили президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и своих родных, кадры с военными опубликовали "Вести".
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"Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание", — сказал освободившийся из плена военный.
Другой военнопленный рассказал, что рад вернуться домой после преодоленных трудностей.
"Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Очень-очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых", — поделился он.
В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах — военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют.
Россия, как сообщало Минобороны, вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.