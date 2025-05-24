https://ria.ru/20250524/voennye-2018792014.html

Освобожденные из украинского плена военные развернули флаг России

Освобожденные из украинского плена военные развернули флаг России - РИА Новости, 24.05.2025

Освобожденные из украинского плена военные развернули флаг России

Освобожденные из украинского плена российские военные по прилете в Подмосковье развернули флаг России, выйдя из Ил-76, кадры с ними показал телеканал "Звезда". РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T00:28:00+03:00

2025-05-24T00:28:00+03:00

2025-05-24T00:28:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

москва

вооруженные силы украины

ил-76

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Освобожденные из украинского плена российские военные по прилете в Подмосковье развернули флаг России, выйдя из Ил-76, кадры с ними показал телеканал "Звезда". Ранее "Звезда" сообщила, что самолет с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. На кадрах, опубликованных телеканалом, прибывшие на аэродром в Подмосковье российские военные выходят из аппарели военно-транспортного самолета Ил-76 с развернутым государственным флагом РФ. В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах - военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют. Россия, как сообщало МО РФ, вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), москва, вооруженные силы украины, ил-76