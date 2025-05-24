https://ria.ru/20250524/vlasti-2018920220.html

Власти Молдавии загнали страну в капкан, заявил бывший вице-премьер

Власти Молдавии загнали страну в капкан, заявил бывший вице-премьер - РИА Новости, 24.05.2025

Власти Молдавии загнали страну в капкан, заявил бывший вице-премьер

Власти Молдавии в лице правящей партии "Действие и солидарность" загнали страну в тарифный и кредитный капкан, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:34:00+03:00

2025-05-24T23:34:00+03:00

2025-05-24T23:34:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Власти Молдавии в лице правящей партии "Действие и солидарность" загнали страну в тарифный и кредитный капкан, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. "Партия "Действие и солидарность" загнала страну в тарифный и кредитный капкан. Вся энергонезависимость, о которой на всех углах кричит ПДС, по факту свелась к тому, что у нас взлетели тарифы, а население платить по счетам не в состоянии. Те, компенсации, что правительство дает малоимущим, тратятся из кредитов, которые отдавать придется всем гражданам Молдавии. Уберите эти кредиты - и вся система, выстроенная режимом, моментально рухнет", - заявил Муравский в эфире телеканала Canal 5. По его словам, власти хвастают инвестициями и экономическими достижениям, но статистика говорит об обратном. "Уровень абсолютной бедности и крайней нищеты вырос, с каждым годом увеличивается отток трудоспособного населения из страны, год за годом по всем макроэкономическим прогнозам Молдавия ухудшает свои позиции, тяжелые времена переживает сельское хозяйство и бизнес, растет инфляция, а индексация пенсий и рост зарплат ее не покрывает", - отметил политик. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470074.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, в мире