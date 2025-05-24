Рогов призвал проверить заявление Верещук о войне с Россией
Рогов призвал проверить заявление Верещук о войне с Россией на экстремизм
Ирина Верещук. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал проверить на предмет экстремизма заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о вражде и войне с Россией.
Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго", независимости от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия" и добавила, что украинские дети должны готовиться к войне со школы.
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"Верещук четко показывает, что режим Зеленского, будучи временщиками, делает все, чтобы мир на постукраинском пространстве южнорусских земель не наступил. Политическое украинство – это экстремистское движение, направленное только на одно - на войну с Россией. Заявлению Верещук нужно дать правовую оценку, проверив на экстремизм", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, поведение Верещук и озвучиваемые ею реальные планы Зеленского, в очередной раз доказывает необходимость проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
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28 августа 2024, 15:25