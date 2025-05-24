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В "Другой Украине" оценили заявление Верещук о вражде с Россией
В "Другой Украине" оценили заявление Верещук о вражде с Россией - РИА Новости, 24.05.2025
В "Другой Украине" оценили заявление Верещук о вражде с Россией
Руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал провокацией... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T06:59:00+03:00
2025-05-24T06:59:00+03:00
2025-05-24T06:59:00+03:00
россия
ирина верещук
олег бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал провокацией заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о вражде с Россией. Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война на долго", независимо от того, будут перемирие или нет. По ее словам, Россия "остается врагом на десятилетия если не столетия" и добавила, что украинских детей нужно готовить к войне со школы. "Заявление Верещук - очередная провокация. К сожалению, представителям киевского режима никак не дано понять, что Россия – это великая страна, с которой нужно дружить, а не воевать. Будущее Украины, как процветающего государства, возможно только с Россией. Это предопределено исторически, как бы тому не противились те, кто сегодня захватил власть в Киеве", - сказал Бондаренко РИА Новости.
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россия, ирина верещук, олег бондаренко, владимир зеленский
Россия, Ирина Верещук, Олег Бондаренко, Владимир Зеленский
В "Другой Украине" оценили заявление Верещук о вражде с Россией
В "Другой Украине" назвали провокацией заявление Верещук о вражде с Россией