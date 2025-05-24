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"Он вам не Байден": в США раскрыли неприятную для Украины правду
"Он вам не Байден": в США раскрыли неприятную для Украины правду - РИА Новости, 24.05.2025
"Он вам не Байден": в США раскрыли неприятную для Украины правду
Президент США Дональд Трамп не будет, подобно своему предшественнику Джо Байдену, выпрашивать у конгресса финансирование для украинской армии, заявил профессор... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T18:01:00+03:00
2025-05-24T18:01:00+03:00
2025-05-24T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет, подобно своему предшественнику Джо Байдену, выпрашивать у конгресса финансирование для украинской армии, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Соединенные Штаты медленно, но верно отдаляются от Украины. Трамп ясно дал понять, что он не Байден. Он не собирается просить у конгресса финансирование, необходимое для возобновления потока оружия для украинцев, а европейцы, конечно, не смогут как-либо восполнить этот пробел. Все это говорит о том, что украинцы обречены", — сказал он.Ранее Трамп назвал украинский конфликт войной Байдена, которую он пытается остановить.По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, лидеры стран Европы не потеряли надежды вернуть Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.
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в мире, сша, украина, европа, джо байден, дональд трамп, джон миршаймер
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп, Джон Миршаймер
"Он вам не Байден": в США раскрыли неприятную для Украины правду
Миршаймер: США при Трампе медленно, но верно отдаляются от Украины