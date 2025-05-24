https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html

В США набросились на Украину и Европу из-за России

В США набросились на Украину и Европу из-за России - РИА Новости, 24.05.2025

В США набросились на Украину и Европу из-за России

На Западе начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:06:00+03:00

2025-05-24T16:06:00+03:00

2025-05-24T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На Западе начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Х.Так он прокомментировал пост о том, что западные СМИ игнорируют сообщения о том, что российские военные атаковали Киев ракетами и беспилотниками."Это вы проигнорировали тот момент, что Украина накануне сама устроила массированную атаку беспилотников на Россию. Точно так же, как вы закрыли глаза на все, что Украина и коллективный Запад сделали для разжигания этого конфликта. Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение", — написал он.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в Москве считают массированные атаки беспилотников прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза.В российском МИД также отметили, что атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье в мае были предприняты, чтобы попытаться сорвать начавшиеся переговоры Москвы и Киева и не допустить реализации первых договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, однако, в отличие от киевского режима, для ответа будет выбирать исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.Как сообщили в Минобороны, российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные беспилотники, а также центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

https://ria.ru/20250524/evropa-2018852017.html

https://ria.ru/20250524/putin-2018804881.html

https://ria.ru/20250524/kapitulyatsiya-2018800376.html

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