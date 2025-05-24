В США набросились на Украину и Европу из-за России
Риттер: Запад начал понимать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На Западе начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Х.
Так он прокомментировал пост о том, что западные СМИ игнорируют сообщения о том, что российские военные атаковали Киев ракетами и беспилотниками.
"Это вы проигнорировали тот момент, что Украина накануне сама устроила массированную атаку беспилотников на Россию. Точно так же, как вы закрыли глаза на все, что Украина и коллективный Запад сделали для разжигания этого конфликта. Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение", — написал он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в Москве считают массированные атаки беспилотников прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза.
В российском МИД также отметили, что атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье в мае были предприняты, чтобы попытаться сорвать начавшиеся переговоры Москвы и Киева и не допустить реализации первых договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, однако, в отличие от киевского режима, для ответа будет выбирать исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.
Как сообщили в Минобороны, российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные беспилотники, а также центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.