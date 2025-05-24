Рейтинг@Mail.ru
В США набросились на Украину и Европу из-за России - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html
В США набросились на Украину и Европу из-за России
В США набросились на Украину и Европу из-за России - РИА Новости, 24.05.2025
В США набросились на Украину и Европу из-за России
На Западе начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:06:00+03:00
2025-05-24T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
скотт риттер
сергей лавров
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На Западе начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Х.Так он прокомментировал пост о том, что западные СМИ игнорируют сообщения о том, что российские военные атаковали Киев ракетами и беспилотниками."Это вы проигнорировали тот момент, что Украина накануне сама устроила массированную атаку беспилотников на Россию. Точно так же, как вы закрыли глаза на все, что Украина и коллективный Запад сделали для разжигания этого конфликта. Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение", — написал он.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в Москве считают массированные атаки беспилотников прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза.В российском МИД также отметили, что атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье в мае были предприняты, чтобы попытаться сорвать начавшиеся переговоры Москвы и Киева и не допустить реализации первых договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, однако, в отличие от киевского режима, для ответа будет выбирать исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.Как сообщили в Минобороны, российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные беспилотники, а также центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.
https://ria.ru/20250524/evropa-2018852017.html
https://ria.ru/20250524/putin-2018804881.html
https://ria.ru/20250524/kapitulyatsiya-2018800376.html
украина
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, скотт риттер, сергей лавров, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Скотт Риттер, Сергей Лавров, США
В США набросились на Украину и Европу из-за России

Риттер: Запад начал понимать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На Западе начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Х.
Так он прокомментировал пост о том, что западные СМИ игнорируют сообщения о том, что российские военные атаковали Киев ракетами и беспилотниками.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Заслуживают презрение": на Западе объяснили неприязнь США к Европе
14:51
"Это вы проигнорировали тот момент, что Украина накануне сама устроила массированную атаку беспилотников на Россию. Точно так же, как вы закрыли глаза на все, что Украина и коллективный Запад сделали для разжигания этого конфликта. Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение", — написал он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в Москве считают массированные атаки беспилотников прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина
06:32
В российском МИД также отметили, что атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье в мае были предприняты, чтобы попытаться сорвать начавшиеся переговоры Москвы и Киева и не допустить реализации первых договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, однако, в отличие от киевского режима, для ответа будет выбирать исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.
Как сообщили в Минобороны, российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные беспилотники, а также центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России
04:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваСкотт РиттерСергей ЛавровСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала