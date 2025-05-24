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ВС России нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины - РИА Новости, 24.05.2025
ВС России нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар нанесен по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:22:00+03:00
2025-05-24T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар нанесен по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные беспилотники, а также центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса "Patriot", сообщило Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США", - говорится в сводке военного ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавлено в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины
ВС России нанесли удар по предприятию ВПК Украины и позиции ЗРК "Patriot"