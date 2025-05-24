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В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем - РИА Новости, 24.05.2025
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20:29 24.05.2025 (обновлено: 20:45 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/ubiystvo-2018905418.html
В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем
В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем - РИА Новости, 24.05.2025
В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем
Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Казани, подозреваемый — муж-иностранец, рассказало следственное управление СК по Татарстану. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T20:29:00+03:00
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происшествия
россия
казань
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Казани, подозреваемый — муж-иностранец, рассказало следственное управление СК по Татарстану. "Предварительно установлено, что 24 мая гражданин иностранного государства на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения. По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК", — говорится в материале.В полицию Казани поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов в Кировском районе города. По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html
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россия
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происшествия, россия, казань, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем

СК возбудил уголовное дело после убийства в Казани женщины мужем-иностранцем

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Казани, подозреваемый — муж-иностранец, рассказало следственное управление СК по Татарстану.
"Предварительно установлено, что 24 мая гражданин иностранного государства на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения. По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК", — говорится в материале.
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В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
23 мая, 20:28
В полицию Казани поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов в Кировском районе города. По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРоссияКазаньКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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