https://ria.ru/20250524/ubiystvo-2018905418.html

В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем

В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем - РИА Новости, 24.05.2025

В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем

Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Казани, подозреваемый — муж-иностранец, рассказало следственное управление СК по Татарстану. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T20:29:00+03:00

2025-05-24T20:29:00+03:00

2025-05-24T20:45:00+03:00

происшествия

россия

казань

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Казани, подозреваемый — муж-иностранец, рассказало следственное управление СК по Татарстану. "Предварительно установлено, что 24 мая гражданин иностранного государства на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения. По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК", — говорится в материале.В полицию Казани поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов в Кировском районе города. По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html

https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003109311.html

россия

казань

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, казань, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)