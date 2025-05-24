https://ria.ru/20250524/ubiystvo-2018905418.html
В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем
В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем - РИА Новости, 24.05.2025
В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем
Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Казани, подозреваемый — муж-иностранец, рассказало следственное управление СК по Татарстану. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T20:29:00+03:00
2025-05-24T20:29:00+03:00
2025-05-24T20:45:00+03:00
происшествия
россия
казань
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Казани, подозреваемый — муж-иностранец, рассказало следственное управление СК по Татарстану. "Предварительно установлено, что 24 мая гражданин иностранного государства на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения. По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК", — говорится в материале.В полицию Казани поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов в Кировском районе города. По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html
https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003109311.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казань, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем
СК возбудил уголовное дело после убийства в Казани женщины мужем-иностранцем