https://ria.ru/20250524/ubiystvo-2018654916.html

"Зарезал средь бела дня". На Урале не могут найти опасного преступника

"Зарезал средь бела дня". На Урале не могут найти опасного преступника - РИА Новости, 24.05.2025

"Зарезал средь бела дня". На Урале не могут найти опасного преступника

В Екатеринбурге уже почти месяц ищут убийцу, зарезавшего пенсионерку. Зацепок по-прежнему никаких. О громком деле, вызвавшем широкий общественный резонанс, — в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:09:00+03:00

происшествия

свердловская область

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

убийство

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Глеб Подгорский. В Екатеринбурге уже почти месяц ищут убийцу, зарезавшего пенсионерку. Зацепок по-прежнему никаких. О громком деле, вызвавшем широкий общественный резонанс, — в материале РИА Новости."Не могли в это поверить"Утром 26 апреля 64-летняя Тамара Трофимовна Грибанова, жительница Арамиля Свердловской области, готовилась ко дню рождения подруги. Отправилась в Екатеринбург в салон красоты — на электричке до станции Чапаевская. В пол-одиннадцатого уже освободилась. Оттуда планировала прямиком на торжество. Пошла на ту же станцию, по пути заглянула в магазин — это зафиксировала камера видеонаблюдения. А затем пропала — не отвечала на звонки и сообщения.Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили на станции спустя несколько часов."Она жила с сестрой и матерью. Полицейские приехали и сообщили им о трагедии. Мы все были потрясены, просто не могли в это поверить", — рассказывает РИА Новости Юлия Липинская, знакомая с Грибановыми. Она же юрист, представляющий их интересы.Примечательно, что убийца не взял сумку с документами, деньгами и подарком. Нет только золотой цепи с кулоном, которую пенсионерка постоянно носила."В тот день было холодно, она надела водолазку с высоким воротником. Видимо, у преступника не было времени рыться в вещах. Но как объяснить пропажу цепочки, учитывая, что сумку с деньгами и документами не тронули?" — рассуждает юрист.Свердловский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Через два дня задержали подозреваемого. "Вскоре отпустили, поскольку информация о нем не подтвердилась", — продолжает Липинская. Поиски продолжаются. Назначен ряд криминалистических экспертиз, следователи действуют совместно с транспортной полицией. Но пока зацепиться не за что."Ждем результатов"Последние минуты жизни Тамары Грибановой зафиксировала камера проезжающего мимо поезда. На кадрах она не одна, в паре метров от нее — худой мужчина среднего роста, в черной куртке, шапке и с накинутым капюшоном. Качество сьемки плохое, лица не различить, фоторобот составить невозможно. Предполагается, что именно он напал, а затем скрылся."На станции нет камер. Рядом — психбольница. Проверили, никто в то утро оттуда не выходил, — говорит Липинская. — Нас пытаются убедить, что такое мог совершить наркоман или алкоголик. Судить не беремся. Ждем результатов экспертизы ДНК, которая подтвердит или опровергнет причастность ранее судимых. Мы, со своей стороны, оказываем максимальное содействие следствию, привлекали к поискам волонтеров".В комментарии СМИ один из местных жителей сообщил, что предполагаемый убийца до того, как напасть на пенсионерку, "долго ходил по улице Шолохова", а после ринулся в сторону железобетонного завода к лесу. Однако никаких подтверждений этому нет."Остается на свободе"То, что убийца до сих пор не задержан, беспокоит горожан. "Люди встревожены, — подчеркивает Юлия. — Скоро у нас очередная встреча со следователями. Мы хотели бы добиться, чтобы добавили оперативников для поиска. А также поднять проблему отсутствия камер видеонаблюдения на станции".Тамара Трофимовна, по словам родных, ни с кем не конфликтовала. Работала уборщицей, все свободное время проводила с близкими — дочерью, сыном и внуками.За любую достоверную информацию об убийце близкие погибшей готовы заплатить триста тысяч рублей.Липинская опасается, что расследование затянется. Она опубликовала в соцсетях видеообращение, где просит центральный аппарат СК взять дело на контроль.

https://ria.ru/20250521/podrostki-2018068423.html

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происшествия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), криминал, убийство