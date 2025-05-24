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ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа - РИА Новости, 24.05.2025
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21:02 24.05.2025 (обновлено: 21:11 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/tsahal-2018908640.html
ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа
ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа - РИА Новости, 24.05.2025
ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела все регулярные пехотные и бронетанковые бригады в сектор Газа в рамках расширенной наземной операции, в анклаве также... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:02:00+03:00
2025-05-24T21:11:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела все регулярные пехотные и бронетанковые бригады в сектор Газа в рамках расширенной наземной операции, в анклаве также задействовано небольшое количество бригад резервистов, сообщило в субботу армейское радио "Галей ЦАХАЛ". "ЦАХАЛ продолжает расширять масштабы боевых действий в секторе Газа: за последние 24 часа в сектор Газа вошла десантная бригада, присоединившись к наступлению на Хан-Юнис под командованием 98-й дивизии. Сейчас все регулярные пехотные и бронетанковые бригады Армии обороны Израиля находятся в секторе Газа - "Голани", "Гивати", "Нахаль", "Кфир", десантники, коммандос... Наряду с ними небольшое количество резервных бригад проводят оперативные действия в Газе", - говорится в сообщении радиостанции. Источники в Южном командовании сообщили радиостанции, что ЦАХАЛ продолжает систематическое и постепенное продвижение наземного маневра. Радиостанция отмечает, что десятки тысяч жителей анклава эвакуировались из очагов боевых действий на севере сектора Газа и в Хан-Юнисе на юге. По данным "Галей ЦАХАЛ", продвижение вглубь анклава идет медленно и сопровождается большим количеством инженерной техники. При этом на земле практически не происходит столкновений между израильскими военными и палестинскими боевиками, которых выявляют на расстоянии и ликвидируют ударами с воздуха, говорится в сообщении. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее.
https://ria.ru/20250523/izrail-2018603644.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа

Все регулярные пехотные и бронетанковые бригады Израился вошли в сектор Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела все регулярные пехотные и бронетанковые бригады в сектор Газа в рамках расширенной наземной операции, в анклаве также задействовано небольшое количество бригад резервистов, сообщило в субботу армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"ЦАХАЛ продолжает расширять масштабы боевых действий в секторе Газа: за последние 24 часа в сектор Газа вошла десантная бригада, присоединившись к наступлению на Хан-Юнис под командованием 98-й дивизии. Сейчас все регулярные пехотные и бронетанковые бригады Армии обороны Израиля находятся в секторе Газа - "Голани", "Гивати", "Нахаль", "Кфир", десантники, коммандос... Наряду с ними небольшое количество резервных бригад проводят оперативные действия в Газе", - говорится в сообщении радиостанции.
Источники в Южном командовании сообщили радиостанции, что ЦАХАЛ продолжает систематическое и постепенное продвижение наземного маневра. Радиостанция отмечает, что десятки тысяч жителей анклава эвакуировались из очагов боевых действий на севере сектора Газа и в Хан-Юнисе на юге.
По данным "Галей ЦАХАЛ", продвижение вглубь анклава идет медленно и сопровождается большим количеством инженерной техники. При этом на земле практически не происходит столкновений между израильскими военными и палестинскими боевиками, которых выявляют на расстоянии и ликвидируют ударами с воздуха, говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Израиль нанес удары более чем по 75 объектам в Газе
23 мая, 10:52
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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