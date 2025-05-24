https://ria.ru/20250524/tsahal-2018908640.html

ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа - РИА Новости, 24.05.2025

ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела все регулярные пехотные и бронетанковые бригады в сектор Газа в рамках расширенной наземной операции, в анклаве также... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T21:02:00+03:00

2025-05-24T21:02:00+03:00

2025-05-24T21:11:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела все регулярные пехотные и бронетанковые бригады в сектор Газа в рамках расширенной наземной операции, в анклаве также задействовано небольшое количество бригад резервистов, сообщило в субботу армейское радио "Галей ЦАХАЛ". "ЦАХАЛ продолжает расширять масштабы боевых действий в секторе Газа: за последние 24 часа в сектор Газа вошла десантная бригада, присоединившись к наступлению на Хан-Юнис под командованием 98-й дивизии. Сейчас все регулярные пехотные и бронетанковые бригады Армии обороны Израиля находятся в секторе Газа - "Голани", "Гивати", "Нахаль", "Кфир", десантники, коммандос... Наряду с ними небольшое количество резервных бригад проводят оперативные действия в Газе", - говорится в сообщении радиостанции. Источники в Южном командовании сообщили радиостанции, что ЦАХАЛ продолжает систематическое и постепенное продвижение наземного маневра. Радиостанция отмечает, что десятки тысяч жителей анклава эвакуировались из очагов боевых действий на севере сектора Газа и в Хан-Юнисе на юге. По данным "Галей ЦАХАЛ", продвижение вглубь анклава идет медленно и сопровождается большим количеством инженерной техники. При этом на земле практически не происходит столкновений между израильскими военными и палестинскими боевиками, которых выявляют на расстоянии и ликвидируют ударами с воздуха, говорится в сообщении. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее.

https://ria.ru/20250523/izrail-2018603644.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году