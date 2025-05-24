ЦАХАЛ сообщила о значительном увеличении контингента в секторе Газа
Все регулярные пехотные и бронетанковые бригады Израился вошли в сектор Газа
© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела все регулярные пехотные и бронетанковые бригады в сектор Газа в рамках расширенной наземной операции, в анклаве также задействовано небольшое количество бригад резервистов, сообщило в субботу армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"ЦАХАЛ продолжает расширять масштабы боевых действий в секторе Газа: за последние 24 часа в сектор Газа вошла десантная бригада, присоединившись к наступлению на Хан-Юнис под командованием 98-й дивизии. Сейчас все регулярные пехотные и бронетанковые бригады Армии обороны Израиля находятся в секторе Газа - "Голани", "Гивати", "Нахаль", "Кфир", десантники, коммандос... Наряду с ними небольшое количество резервных бригад проводят оперативные действия в Газе", - говорится в сообщении радиостанции.
Источники в Южном командовании сообщили радиостанции, что ЦАХАЛ продолжает систематическое и постепенное продвижение наземного маневра. Радиостанция отмечает, что десятки тысяч жителей анклава эвакуировались из очагов боевых действий на севере сектора Газа и в Хан-Юнисе на юге.
По данным "Галей ЦАХАЛ", продвижение вглубь анклава идет медленно и сопровождается большим количеством инженерной техники. При этом на земле практически не происходит столкновений между израильскими военными и палестинскими боевиками, которых выявляют на расстоянии и ликвидируют ударами с воздуха, говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее.
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