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Трамп рассказал, как пришел к выводу о вкладе США в победу на фашизмом
Трамп рассказал, как пришел к выводу о вкладе США в победу на фашизмом - РИА Новости, 25.05.2025
Трамп рассказал, как пришел к выводу о вкладе США в победу на фашизмом
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал вывод о том, что Штаты якобы внесли наибольший вклад в победу над фашизмом, пообщавшись с лидерами других стран. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-24T22:15:00+03:00
2025-05-24T22:15:00+03:00
2025-05-25T00:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал вывод о том, что Штаты якобы внесли наибольший вклад в победу над фашизмом, пообщавшись с лидерами других стран.Хозяин Белого дома, выступая на церемонии в военной академии Вест Поинт, которую транслировал Белый дом. заявил, что в последние недели разговаривал с лидерами многих стран. Те, включая президента Франции Эммануэля Макрона, рассказывали ему о праздновании победы во Второй мировой войне."Мы помогли им много", — сказал Трамп По словам президента США, победу над фашизмом он обсуждал и с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Красная армия якобы потеряла миллионы человек, "51 миллион", но Штаты — "те, кто победил".Он добавил, что США "помогли" некоторым странам, "парочке сильно помогли".Хозяин Белого дома пояснил, что в США не празднуют День Победы, поэтому он назначил на 8 мая памятную дату в честь этого события.
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в мире, сша, франция, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Франция, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп рассказал, как пришел к выводу о вкладе США в победу на фашизмом
Трамп заявил о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом по итогам контактов