https://ria.ru/20250524/tramp-2018914930.html

Трамп рассказал, как пришел к выводу о вкладе США в победу на фашизмом

Трамп рассказал, как пришел к выводу о вкладе США в победу на фашизмом - РИА Новости, 25.05.2025

Трамп рассказал, как пришел к выводу о вкладе США в победу на фашизмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал вывод о том, что Штаты якобы внесли наибольший вклад в победу над фашизмом, пообщавшись с лидерами других стран. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-24T22:15:00+03:00

2025-05-24T22:15:00+03:00

2025-05-25T00:54:00+03:00

в мире

сша

франция

россия

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал вывод о том, что Штаты якобы внесли наибольший вклад в победу над фашизмом, пообщавшись с лидерами других стран.Хозяин Белого дома, выступая на церемонии в военной академии Вест Поинт, которую транслировал Белый дом. заявил, что в последние недели разговаривал с лидерами многих стран. Те, включая президента Франции Эммануэля Макрона, рассказывали ему о праздновании победы во Второй мировой войне."Мы помогли им много", — сказал Трамп По словам президента США, победу над фашизмом он обсуждал и с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Красная армия якобы потеряла миллионы человек, "51 миллион", но Штаты — "те, кто победил".Он добавил, что США "помогли" некоторым странам, "парочке сильно помогли".Хозяин Белого дома пояснил, что в США не празднуют День Победы, поэтому он назначил на 8 мая памятную дату в честь этого события.

https://ria.ru/20250123/peskov-1995111598.html

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, россия, дональд трамп, владимир путин